Byl kapitán opilý? Ropa z tankeru Exxon Valdez zabila čtvrt milionu ptáků

Přesně před 35 lety, 24. března 1989, způsobil americký tanker Exxon Valdez obrovskou ekologickou katastrofu. U pobřeží Aljašky narazil do útesu a 41 milionů litrů ropy uniklo do moře. Za možnou příčinu vyšetřovatelé pokládali opilost kapitána, soud to ale nepotvrdil.

