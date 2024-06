Reportáž z linie dotyku. Část lidí stále nechápe, o co Rusům jde, zlobí se vojáci

“Bráníme celou Evropu, protože tenhle ha*zl by se na Ukrajině nikdy nezastavil,” říká směrem k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v reportáži agentury Reuters velitel čety palebné podpory Roman, který na Ukrajině bojuje už od začátku invaze. “Napadl by i další evropská města, například v Pobaltí,” vysvětluje s tím, že část Západního světa stále nechápe, že Ukrajinci brání celou Evropou.

Osmatřicetiletý Roman se stejně jako tisíce dalších Ukrajinců dobrovolně přihlásil do bojů v roce 2022, i když žil v té době skoro osm let ve francouzském Marseille. I přesto, že měl ve Francii manželku a provozoval s přáteli malou pizzerii, po začátku invaze se rozhodl vrátit domů. Roman tvrdí, že kdyby se jako dobrovolník nepřihlásil do bojů, nemohl by se sám na sebe podívat do zrcadla.

Nyní dohlíží na 32 vojáků 58. motorizované brigády, kteří bojují na minometných a dronových pozicích v Doněcké oblasti. Velitel čety říká, že největším problémem je to, že Ukrajina nenašla způsob, jak pomoci bojovníkům odpočívat. Mnoho z nejmotivovanějších ukrajinských mužů a žen, kteří nastoupili do války po začátku invaze, je podle Romana nyní mrtvých, zraněných nebo vyčerpaných.

Podle něj nestačí jen povolat další lidi do boje, je nutné je nejdřív připravit a vycvičit. "Rozhodnutí pokračovat v boji není ve skutečnosti naší volbou. Je to otázka života a smrti pro náš lid a naši zemi," popisuje a dodává, že pokud Rusko na Ukrajině zvítězí, je přesvědčen, že nikdo v Evropě nebude v bezpečí.

Nebojovat za Ukrajinu nepřichází v úvahu ani pro pěšáka ze 44. samostatné dělostřelecké brigády, který si říká "Lovec". "Bojuju za budoucnost svých dětí. Raději budu bojovat, prolévat krev, porážet nepřítele, než aby prohrály naše děti," říká ukrajinský voják.

"Když se přesouvám na pozice a vím, že je tam riziko, že můžu umřít, snažím se vždy dívat dopředu a přemýšlet nad tím, co by mohlo přijít. Když máte plány, nic se vám nemůže stát," doplňuje s tím, že bojuje s nepřítelem, který nechce jen území Ukrajiny, ale chce podle jeho slov Ukrajince "vyhladit".

Reportéři agentury Reuters v dubnu cestovali podél východního úseku ukrajinské frontové linie, která má zhruba tisíc kilometrů. Zjišťovali, jaká je situace na bojišti, přičemž jim nejvyšší ukrajinští vojenští velitelé otevřeně přiznali, že se situace na východní frontě zhoršila. Vojáci pěchoty, dělostřelectva a bezpilotních jednotek mluvili o vyčerpání i o akutním nedostatku munice a naléhavé potřebě doplnit jednotky.

Ukrajincům by v tuto chvíli už měly pomáhat první dodávky Američany schváleného balíčku v hodnotě 60 miliard dolarů. Vojenští analytici dle Reuters nicméně tvrdí, že vážný celosvětový nedostatek dělostřeleckých granátů znamená, že Rusko bude mít nad Ukrajinou převahu po celý zbytek letošního roku.

Mrazivé varování uznávaného historika: Když Ukrajina padne, bude válčit jiné Rusko (celý článek s videem zde)