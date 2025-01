Expert ostře o Ficovi v Moskvě: Šlo o bezpečnostní riziko, věděl, že tam nic nevyřeší

Někteří slovenští vládní politici se snaží obnovit vztahy s Ruskem. Po prosincové cestě premiéra Roberta Fica za Vladimirem Putinem se do Moskvy chystají i další poslanci. Fica za krok zkritizovala opozice, zahraniční partneři, ale i někteří členové koalice. Politolog Alexander Duleba v něm vidí pokračování vnitropolitického boje. Ficův plán na mírové jednání Ukrajiny s Ruskem nyní nemá za reálný.

Premiér Robert Fico loni 22. prosince v Moskvě za nestandardních okolností odcestoval do Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle slovenského předsedy vlády řešili mimo jiné zastavení dodávek plynu do Evropy přes Ukrajinu. Země, kterou Moskva v únoru 2022 napadla, odmítla s ruským Gazpromem prodloužit smlouvu o tranzitu plynu přes své území, která vypršela s koncem roku.

Za pár dnů plánují navštívit Moskvu i další slovenští zákonodárci. "Chceme pochopit určité postoje a obnovit některé vztahy s Ruskem," uvedl místopředseda parlamentu a člen krajně pravicové Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko, který by se měl lednové cesty zúčastnit.

Fico dlouhodobě tvrdí, že v čele vlády "prosazuje suverénní politiku na všechny čtyři strany". Vysvětlil tak i svoji návštěvu Moskvy. Slovenský odborník na Ukrajinu Alexander Duleba ale cestu považuje za překročení červené čáry. "Jde o druhé stadium roztržky s partnery EU. První stadium bylo od února 2024 až do Ficovy cesty do Moskvy," poznamenává pro Aktuálně.cz.

Podle Duleby se loni v únoru slovenský politik "samoizoloval" od lídrů EU v klíčové debatě o nastavení evropské bezpečnostní a obranné politiky v souvislosti se summitem o Ukrajině, který na konci února inicioval francouzský prezident Emmanuel Macron. Fico to kritizoval s tím, že z agendy jednání mu "běhá mráz po zádech".

"Na summit Fico ještě dostal pozvánku, ale od té doby už Slovensko nebylo přizváno k jednáním strategického významu. Nicméně cesta do Moskvy je po samoizolaci už krokem, který představuje bezpečnostní riziko pro partnery EU," upozorňuje expert.

Ficova klesající obliba

Fico je jen třetím premiérem Evropské unie po maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi a rakouském kancléři Karlovi Nehammerovi, který po otevřeném ruském útoku na Ukrajinu předloni v únoru přicestoval do Kremlu.

Setkání s Putinem popsal Fico jako reakci na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který odmítl prodloužení tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území. Slovenský premiér rovněž několikrát pohrozil odvetnými opatřeními vůči Ukrajině. Ve čtvrtek v Bruselu představitelům Evropské komise oznámil, že mezi nimi může být zastavení humanitární pomoci na Ukrajinu i snížení či odnětí dávek pro ukrajinské uprchlíky. Zmínil rovněž možnost zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu.

Že ale od ledna přestane přes Ukrajinu plyn téct, bylo jasné dopředu. Ukrajina západní spojence informovala už před rokem, že nemá zájem prodloužit pětiletou smlouvu s Gazpromem.

Ficova návštěva Putina proto podle politologa neměla v oblasti energetiky opodstatnění. "Věděl, že v Moskvě už nic nevyřeší. Slovensko není závislé na ruském plynu. Bylo to jasně vidět během první zimy války, tedy 2022 až 2023, kdy Rusové cíleně začali snižovat dodávky plynu do Evropy. Výsledky první zimy ukázaly, že podíl ruského plynu na spotřebě Slovenska byl osm procent. Kritickou zimu jsme tedy bez problémů přežili," vysvětluje Duleba.

Za cestou slovenského premiéra do Moskvy vidí vnitropolitické problémy. Voliči Ficova Směru se podle něj od roku 2018 změnili spíše v pravicově-radikální a nacionalistické. "Spolu s odtrhnutím Hlasu od Fica od něj odešel normální, umírněný, sociálně demokratický volič a Směr se musel přiblížit ke krajní pravici," míní. Duleba připomíná také nepopulární opatření jako zvyšování daní, které vláda v souvislosti s konsolidací veřejných financí přijala. "Preference vládních stran šly dolů," dodává.

Přidaly se navíc problémy ve frakci koaliční Slovenské národní strany, v důsledku čehož má vláda nyní jen křehkou většinu. "Ohradila se významně i vládní strana Hlas, jejíž čtyři poslanci premiéra zkritizovali za jeho cestu Moskvy. Hlas má totiž ještě i proukrajinské voliče, kdežto Fico jen proruské. Ohradili se proto, aby mu dali najevo, že jsou někde mantinely. Cesta do Moskvy je zkrátka jen pokračováním vnitropolitického boje," popisuje expert.

Mírový summit v Bratislavě? Nereálné

Fico měl s Putinem podle svého vyjádření také diskutovat o tom, že by Slovensko letos uspořádalo mírový summit mezi Ruskem a Ukrajinou. Téma mírových jednání slovenští vládní představitelé zvedali už několikrát. Před pár dny je v reakci na Ficovu návštěvu podpořil i Danko ze SNS, podle kterého by se do příprav jednání měla zapojit i exprezidentka Zuzana Čaputová.

Duleba ale možnost, že by Slovensko hostilo mírové rozhovory, považuje za spíše nereálnou. Připomíná, že středoevropský stát je stále zařazen na seznamu nepřátelských zemí Ruska kvůli sankcím a vojenské podpoře Ukrajiny. "Fico navíc říká, že podporuje integraci Ukrajiny do EU," upozorňuje. Slovensko tak není nezainteresovanou zemí vůči oběma stranám, je navíc členem EU i NATO.

Zelenskyj navíc po Ficově jednání s Putinem slovenského premiéra obvinil ze sabotování společné evropské práce na energetické nezávislosti a z toho, že nechce hledat náhradu za ruský plyn. Duleba v souvislosti s tím dodává, že s místem jednání musí souhlasit obě strany. Bratislava tedy nemůže být v konfliktu s Ukrajinou a současně být moderátorem mezi Moskvou a Kyjevem, uzavírá.

