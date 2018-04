Raketa KLDR do USA dolétne, Kimovo přestárlé letadlo ne. Cesta za Trumpem může skončit trapasem

před 41 minutami

Kim Čong-un má jednu z nejpočetnějších armád na světě a jaderný arzenál, ale chybí mu pořádné letadlo. Podle odborníků ho čeká trapas, pokud se summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uskuteční v pro něj příliš vzdálené Evropě.

Pchjongjang - Lídr totalitní KLDR Kim Čong-un chce, aby ho svět vnímal jako mocného vládce s jednou z nejpočetnějších armád a jaderným arzenálem. Jedna zásadní věc mu ale k potvrzení obrazu světového lídra chybí.

Podle amerického listu Washington Post nemá letadlo, které by ho dopravilo například na chystaný summit s Donaldem Trumpem příští měsíc.

"Dělávali jsme si legraci z toho, jaké staré stroje mají," cituje deník Sue Mi Terryovou, která za prezidenta George Bushe mladšího pracovala jako analytička CIA specializovaná na Koreu. "Vtipkovali jsme o jejich starých sovětských letadlech."

Místo konání summitu ještě není známo, jedinou zahraniční cestu, kterou ale Kim Čong-un od svého nástupu k moci roku 2011 uskutečnil, byla na konci března cesta vlakem do Pekingu.

Cesta na summit tak může být podle jiného analytika, Victora Cha, pro Kima vcelku ponižující záležitost. Sice nebude mít problém přicestovat kamkoliv, na summit ho mohou dopravit například Jihokorejci. "Ale bylo by to trapné," upozorňuje. O to paradoxněji působí Kimovo chlubení, že rakety KLDR jsou schopné zasáhnout Evropu i USA. Žádné severokorejské letadlo tam totiž nedolétne.

Jenže stejně trapně by mohl dopadnout i v případě, že se vydá vlastním starým letadlem. Cestu do Evropy by musel absolvovat kvůli nutnosti doplnit palivo s mezipřistáním. Vzhledem k tomu, kolik zemí uvalilo na KLDR sankce, by nebylo vůbec snadné vybrat místo, kde natankovat.

Kdyby měl čím, doletí tam klidně sám

Kimův otec a bývalý severokorejský vůdce Kim Čong-il byl známý tím, že se bál létat. Na jakoukoliv cestu do zahraničí - jakkoliv byly vzácné - proto vždy volil vlak. Jeho syn se snaží vybudovat si jinou pověst. Nejenže už podnikl mezinárodní lety, protože studoval na internátní škole ve Švýcarsku, ale dokonce se snaží svůj lid přesvědčit o tom, že letadlo umí i pilotovat.

V roce 2014 zveřejnila severokorejská státní média video, které zachycuje vůdce při pilotování ukrajinského dopravního letounu An-148, jejž vlastní národní letecká společnost Air Koryo.

Necelé dva měsíce nato vydala média fotografii Kima na palubě prezidentského letadla Iljušin Il-62, což je sovětské dopravní letadlo vyráběné v první polovině 60. let, kterému západní média rychle začala přezdívat "Air Force Un".

Air Koryo létají jen do Číny a Ruska

"Nemají letadlo, které by přelétlo Pacifik. Většina jejich strojů je poměrně stará," říká Joseph Bermudez z Americko-korejského institutu na Univerzitě Johna Hopkinse, který spravuje server Sever 38.

Potvrzuje to i zkušenost amerického novináře Enriquea Perrellaho, který se předloni vydal do KLDR v rámci organizované cesty s dalšími zahraničními turisty. Coby přispěvateli časopisu Airways Magazine mu na letišti v Pchjongjangu neuniklo, že ze zhruba dvou desítek letadel byla schopná provozu jen velmi malá část z nich. Ta novější byla podle něj vhodná jen na lety na krátké vzdálenosti, napsal ve své reportáži pro CNN.

Severokorejské aerolinky v současné době - částečně také kvůli dopadům ekonomických sankcí na zemi - operují lety pouze do Číny a některých ruských měst, maximálně do vzdálenosti zhruba 650 kilometrů.

První mezinárodní schůzky Kim Čong-una

Už 27. dubna se má severokorejský vůdce Kim Čong-un setkat se svým jihokorejským protějškem Mu Če-inem. Ke schůzce pravděpodobně dojde v demilitarizované zóně ve vesnici Pchanmundžom.

Datum ani místo konání následného summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ještě stanoveno nebylo. Podle agentury Reuters jsou ve hře ale i jiná - více neutrální místa, jako je například Švýcarsko nebo Švédsko. Obě země hrají a v minulosti hrály významnou roli ve vyjednávání diplomatických styků s KLDR. V 90. letech navíc Kim Čong-un ve Švýcarsku studoval.

Blíže by to Kim měl ale do Pekingu, Singapuru, Hanoje nebo Ulanbátaru, což jsou další místa, o kterých se předběžně uvažuje.

Video: Kim Čong-un navštívil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.