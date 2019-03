Raketa zasáhla dům u Tel Avivu, zranila sedm lidí

Aktualizováno před 23 minutami

Raketa vypálená podle izraelských úřadů zřejmě z palestinského Pásma Gazy zasáhla v pondělí časně ráno obytný dům v obci poblíž Tel Avivu. Zraněno bylo sedm lidí, včetně dvou dětí, informoval deník The Times of Israel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kvůli útoku zkrátí svůj pobyt v USA a po dnešním setkání s prezidentem Donaldem Trumpem se vrátí do Izraele.

Vesnice Mišmeret, v níž se časně ráno rozezněly sirény varující před raketovým útokem, leží na Šaronské planině severně od Tel Avivu a asi sto kilometrů od severní hranice Pásma Gazy. To ovládá radikální hnutí Hamás, které vede ozbrojený konflikt s Izraelem. Předminulý týden, 14. března, zažili šok obyvatelé Tel Avivu, když se ve městě poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény. Izraelská armáda poté, uvedla, že na město mířily dvě rakety, z nichž jedna skončila v moři a druhou sestřelila protivzdušná obrana. Izraelská armáda v reakci bombardovala pozice Hamásu v Pásmu Gazy, ač Hamás i další palestinská radikální skupina odpovědnost za útok odmítly. Posléze se objevily zprávy, že rakety byly z Pásma Gazy zřejmě vypáleny omylem. Netanjahu krátce po útoku natočil video, které zveřejnil jeho úřad. "Zareagujeme důrazně. Vzhledem k bezpečnostnímu vývoji jsem se rozhodl zkrátit svou návštěvu USA. Za několik hodin se sejdu s prezidentem Trumpem a hned potom se vrátím do Izraele, abych zblízka řídil naše operace," sdělil Netanjahu na videu. Izrael už nechal uzavřít hraniční přechody do Pásma Gazy Erez a Kerem Šalom. Hamás se připravuje na odvetu Hamás se podle izraelského tisku začal připravovat na izraelskou vojenskou odvetu. Jeho vůdce Jahjá Sinvár zrušil ohlášené setkání s novináři a další členové vedení se uchýlili do úkrytů. K odpovědnosti za útok se zatím nepřihlásila žádná organizace z Pásma Gazy. Trump mluví o Golanech nezodpovědně, získáme je zpět všemi prostředky, hlásí Sýrie číst článek V Izraeli se blíží parlamentní volby a mnoho kandidátů se k útoku vyjádřilo. Nejnebezpečnější premiérův soupeř Benny Ganc řekl, že Netanjahu nedokázal za svého působení Izraelcům zajistit bezpečnost a na předchozí útoky nereagoval a patřičnou silou. "Ten, kdo nereaguje na útoky, vyplácí peníze Hamásu, nebere v úvahu útoky na občany na jihu země a zlehčuje útok na Tel Aviv, má teď rakety v Šaronu," řekl Ganc. Na tento týden připadá výročí zahájení protestů, jimiž Palestinci na hranicích Pásma Gazy s Izraelem, zejména vždy v pátek, demonstrují za návrat na historická území svých předků a za zrušení blokády Pásma Gazy. Tu zavedly v roce 2007 Izrael a Egypt poté, co pásmo ovládlo hnutí Hamás. Manifestace začaly loni 30. března v souvislosti se 70. výročím vzniku státu Izrael, který byl vyhlášen v květnu 1948. Při protestech, při nichž Palestinci hází kameny a zapalují pneumatiky a izraelská armáda střílí ostrými náboji, zemřelo na 200 Palestinců a dva izraelští vojáci.