Při útoku Islámského státu na konvoj v Sýrii zahynuli tři Američané

Při útoku na vojenský konvoj v syrské Palmýře zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo obrany USA s tím, že další tři osoby byly zraněny.
Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella útok provedl takzvaný Islámský stát (IS). Útočníka podle ministra obrany Peta Hegsetha zabily spojenecké bezpečnostní složky.
K útoku podle informací Reuters došlo ve chvíli, kdy ve městě hlídkovali syrští vojáci spolu s americkými silami nasazenými v rámci koalice proti teroristické organizace IS. Regionální velitelství americké armády CENTCOM na sociální síti X uvedlo, že útočník, který střílel, patřil k IS a jednal sám.
Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravovali islamisté podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale nadále buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem. Většina západních sankcí proti Sýrii byla mezitím zrušena.
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.