Pálení pneumatik i svržení soch Cháveze. Venezuelou zmítají protesty, mají tři oběti

Tři mrtvé a 44 zraněných si už vyžádaly protesty, které vypukly ve Venezuele po oznámení ústřední volební komise, že nedělní volby hlavy státu opět vyhrál prezident Nicolás Maduro. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní nevládní sdružení zdravotníků ENH.

Při protestech proti oznámeným neúplným výsledkům, které odmítla opozice a zpochybnila řada zemí, bylo také nejméně pět desítek lidí zatčeno, uvedl místní opoziční deník El Nacional. Prezident Maduro vyzval své příznivce, aby v úterý také demonstrovali na jeho podporu.

Tisíce lidí vyšly do ulic na řadě míst Venezuely už v pondělí ráno, někteří už předtím tloukli z oken do hrnců, což je regionální způsob protestu. Na několika místech také demonstranti zapalovali pneumatiky a nejméně ve čtyřech městech podle deníku El Nacional svrhli sochy bývalého venezuelského prezidenta Huga Cháveze symbolizující i Madurův režim. Chávez zemřel v roce 2013, kdy ho v úřadu nahradil právě Maduro.

Většinu protestů podle deníku El Nacional v pondělí policie potlačila, použila při tom slzný plyn i gumové projektily.

Někteří demonstranti se v pondělí shromáždili také před argentinskou ambasádou v Caracasu, na níž se od konce března ukrývá šest venezuelských disidentů, kteří se tam uchýlili v době, kdy režim zesílil represe vůči opozici v souvislosti s volbami.

Argentina je také jednou ze sedmi zemí, které Madurova vláda v pondělí vyzvala, aby jejich diplomaté "okamžitě opustili" území Venezuely. Výzva se týká také Chile, Kostariky Peru, Panamy, Dominikánské republiky a Uruguaye. Tyto země spolu s několika dalšími státy regionu zpochybnily oznámené výsledky voleb ve Venezuele a vyzvaly k jejich přezkoumání za účastni nezávislých pozorovatelů. Na jejich žádost se také ve středu mimořádně sejde Stálá rada Organizace amerických států.

Venezuelská vláda v pondělí oznámila, že od středy zastaví komerční lety do Panamy a Dominikánské republiky. Tyto země často využívají Venezuelané i občané jiných států pro cesty do Venezuely kvůli malému počtu přímých spojů do jihoamerické země.

Proti manipulacím u nedělních voleb protestovali také studenti státní univerzity pro bezpečnostní složky, z nichž někteří uvedli, že je rektor univerzity nutil volit Madura. V noci z pondělí na úterý venezuelská nevládní organizace Provea oznámila, že nejméně 25 studentů této vysoké školy jejich rodiny pohřešují.

Ústřední volební komise už v pondělí oficiálně označila Madura za zvoleného prezidenta na další volební období, aniž by předtím zveřejnila celkové výsledky nedělního hlasování. Informovala o výsledku po sečtení 80 procent hlasů, který podle ní jasně dokládá vítězství Madura. Opozice ale tvrdí, že vyhrál kandidát hlavní opoziční koalice Edmundo González Urrutia a má pro to důkazy.