Navrhněte v EU vyšetřování Číny za pandemii, žádali poslanci Babiše. Ten je ignoroval

Poslanci evropského výboru požádali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby na schůzce lídrů členských zemí EU vyzval k vyšetřování původu nákazy a zdroje nového koronaviru.

Jednání šéfů vlád členských států proběhlo prostřednictvím videokonference už minulý týden ve čtvrtek, český premiér tam podle informací deníku Aktuálně.cz návrh nepřednesl. "Bude se to řešit," říká státní tajemnice Hrdinková.

"Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí učinila veškeré potřebné kroky, jejichž cílem bude vyšetření původu nákazy a zdroje viru SARS-CoV-2, včetně faktorů, které vedly k vzniku světové pandemie," stojí v usnesení členů evropského výboru, které měl na jejich návrh premiér Babiš tlumočit šéfům ostatních evropských států.

Komise by podle českých poslanců měla vyvolat i prošetření "nepravdivých, zavádějících informací o epidemii covid-19 ze strany čínských státních orgánů". V minulosti k nezávislému vyšetření pandemie vyzval například americký prezident Donald Trump nebo australský premiér Scott Morrison. Ten na žádosti trvá navzdory varování, že by to mohlo negativně ovlivnit ekonomické vztahy s Čínou, která je pro Austrálii významným obchodním partnerem.

Podle Mileny Hrdinkové, české státní tajemnice pro evropské záležitosti, nebyl k přednesení návrhu na Evropské radě minulý týden prostor. "Videokonference minulý týden byla věnovaná jiným, aktuálním problémům, týkala se oživení ekonomik a koordinace strategií na uvolňování koronavirových opatření," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz.

Premiér Babiš, který se jednání za Česko účastnil sám, na dotazy neodpověděl. "Věřím, že se to bude řešit. Lídři samozřejmě mohou být znepokojení tím, jak došlo k rozšíření nákazy - a také pan premiér je připraven o tom diskutovat. V červnu by se lídři mohli na radě setkat osobně a věnovat se tomu," říká Hrdinková.

Musíme krizím předcházet

Podle předsedy evropského výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) v Evropě sílí hlasy, které prošetření vzniku pandemie vyžadují. "Chci s touto iniciativou oslovit kolegy z evropských výborů členských států," říká. Zjistit, co přesně se stalo, je podle něj nezbytné, aby svět dokázal do budoucna podobným krizím předcházet.

Podobná výzva, jakou čeští zákonodárci zatím neúspěšně pověřili premiéra Babiše, doputovala do Evropské komise už minulý týden od několika europoslanců, včetně Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). "Chceme navrhnout, co by taková komise měla za cíl a kdo by měl být jejím členem," řekl Zdechovský Hospodářským novinám. Unie by měla spolupracovat se Spojenými státy, Japonskem, Austrálií a dalšími zeměmi.

Australský premiér Morrison již k podobnému kroku vyzval i německou kancléřku Angelu Merkelovou nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Merkelová sice Čínu vyzvala k větší transparentnosti a Macron připouští, že "jsou zjevně věci, které se staly a o kterých nevíme", k výzvám k nezávislému vyšetřování se ale zatím nepřidali.

Prosíme nekritizovat

Experti hovoří o tom, že čínský nátlak na evropské státy i unijní instituce v souvislosti s koronavirem sílí. "Čína se teď snaží podporovat pozitivnější příběh o tom, jak koronavirus zvládla. Snaží se potlačit jakoukoliv formu kritiky a také šíří dezinformace a propagandu, dokonce vytváří vlastní konspirační teorie o tom, kde virus vznikl," hodnotí například Lucrezia Poggettiová, expertka na Čínu z berlínského think-tanku MERICS.

Podobně hovoří také interní analýza, kterou si nechali vypracovat zaměstnanci českého ministerstva zahraničí. "Čína již využívá překonání vrcholu epidemie k posílení svého mezinárodního postavení, sebeprezentaci svého modelu správy a krizové připravenosti a dále posílení narativu o neschopnosti Západu (zejména USA) se s epidemií vyrovnat," stojí v textu, jehož první verzi má deník Aktuálně.cz k dispozici.

Podle informací serveru Politico a amerického listu New York Times změnili úředníci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) po čínském zásahu znění zprávy o dezinformacích v souvislosti s koronavirem. Jak deníku Aktuálně.cz potvrdily také zdroje z české bezpečnostní komunity, Čína kvůli reportu tlačila na unijní diplomatickou misi v Pekingu. Výsledkem bylo, že finální verze je vůči Číně méně kritická.

Nákaza se po celé planetě rozšířila z čínského města Wu-chan a režim čelí mezinárodní kritice, že v začátku epidemie nespolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací a trestal lékaře, kteří před nebezpečím rozšíření epidemie veřejně varovali.

Nyní Čína odmítá otevřeně informovat o možném původu viru nebo skutečném počtu lidí, kteří v zemi nemoci covid-19 podlehli. Jejich počet v oficiální statistice po "opravě" z minulého týdne vzrostl naráz víc než o polovinu, kritiku ale zástupci komunistického státu odmítají.

