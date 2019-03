Drama se štastným koncem. Poškozená výletní loď s 900 lidmi je v norském přístavu

Náročná záchrana velké výletní lodě Viking Sky u západního pobřeží Norska v neděli odpoledne šťastně skončila. Poškozené plavidlo dorazilo v doprovodu záchranářů do přístavu Molde na západním pobřeží Norska. Všichni pasažéři jsou nyní v bezpečí, 463 z nich ale musely o víkendu z lodi evakuovat záchranné vrtulníky.

Velké výletní plavidlo se 1373 lidmi na palubě vyslalo v sobotu nouzový signál poté, co mu v bouřlivém počasí vysadily motory a loď byla volně hnána k pobřežním skaliskům. Během letecké evakuace bylo na pevninu dopraveno 463 osob, sedmnáct z nich bylo se zraněními či onemocněním převezeno do nemocnice.

Zbývajících zhruba devět set lidí přetrpělo noc na lodi, kterou v neděli remorkéry přitáhly do nejbližšího malého přístavu. Norská televize ukázala šťastný konec jejich dramatické cesty na záběrech, kde pasažéři mávali z paluby lodi nebo z okének kajut.

Lodi Viking Sky, která se v sobotu kvůli bouřlivému počasí dostala do potíží, vysadily motory a za silného větru a vlnobití ji proud unášel k pobřeží. Podle příslušníka pobřežní stráže Emila Heggelunda ji v jednu chvíli dělilo od nárazu na útesy pouhých 100 metrů. Ještě před půlnocí se podařilo činnost tří ze čtyř motorů obnovit, záchranáři však pomocí vrtulníků dál pokračovali v odvážení cestujících na pevninu.

Výletní loď vezla 915 cestujících a početnou posádku. Zdejší pobřeží je plné mělčin a útesů, a pro velké lodi je proto nebezpečné dostat se do jeho příliš těsné blízkosti. V sobotu navíc na místě panovalo velmi špatné počasí: foukal vítr o rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině, vlny byly vysoké až osm metrů.

Na palubě lodi Viking Sky byli zejména turisté z Británie a USA, napsala agentura Reuters. Vlastník lodi, společnost Viking Ocean Cruises, žádné další podrobnosti neuvedla. Pět helikoptér, které létaly mezi lodí a pobřežím, dopravily do bezpečí nejprve seniory a nemocné. Podle médií jsou tři pacienti ve vážném stavu, a to včetně devadesátiletého muže a jeho sedmdesátileté manželky.

"Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého"

"Bála jsem se. Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého," řekla norské televizi NRK Janet Jacobová, která patřila mezi první skupinu cestujících evakuovaných do nedalekého Molde. Let vrtulníkem do bezpečí se odehrával za silného vichru, který jí připomínal "tornádo", a tak se modlila "za bezpečí všech na palubě". Američan John Curry řekl NRK, že obědval, když se loď začala otřásat. "Vypukl prostě chaos. Na let vrtulníkem bych raději nevzpomínal, nebylo to nic pěkného," dodal.

Kromě výletní lodi Viking Sky se v sobotu dostalo ve stejné oblasti do potíží i nákladní plavidlo Hagland Captain. Devět členů jeho posádky už záchranáři s vrtulníky evakuovali.

Viking Sky podle agentury AP vyplula na dvanáctidenní plavbu 14. března z Bergenu, cestující se podívali mimo jiné do Narviku a Stavangeru. V úterý příští týden měla loď plavbu ukončit v britském přístavu Tilbury na Temži.