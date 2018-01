před 3 hodinami

Rozdělování uprchlíků na základě kvót není podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze vhodným prostředkem k řešení migrační krize. Řekl to ve čtvrtek na návštěvě Německa v rozhovoru s tamní stanicí ZDF. "Ani uprchlíci přece vůbec nejsou ochotni jít do zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko nebo Polsko," vysvětlil svůj postoj konzervativní politik Kurz. "I kdybychom je tam dostali za použití policejní síly, za několik let by se zase vrátili do Německa, Rakouska nebo Švédska," dodal. Odmítavý postoj k přijímání uprchlíků vyslovila také nová polská vláda Mateusze Morawieckého. Evropská komise podala kvůli odmítání dohodnutých uprchlických kvót na Polsko, Česko a Maďarsko žalobu.

autor: ČTK | před 3 hodinami

