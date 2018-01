První dítě narozené v roce 2018 v Rakousku je z muslimské rodiny. Místo gratulací dorazily urážky

před 1 hodinou

"Okamžitě tu lůzu deportujte" nebo "doufám v syndrom náhlého úmrtí dítěte," napsali po narození muslimského dítěte někteří Rakušané na sociálních sítích.

Vídeň - Očekávalo se, že je Rakušané zasypou gratulacemi. Místo toho se ale dočkali hlavně rasistických narážek.

Za smrští nenávistných urážek vůči manželům Naime a Alper Tamgovým stála jediná fotografie - jejich novorozené dcery, která se narodila jako první dítě roku 2018 v Rakousku.

Tamní tisk už tradičně informuje o dětech, které přišly na svět v novém roce jako první. V médiích se tak objevily i šťastné obličeje rodičů Naime a Alper s jejich čerstvě narozenou dcerou. Ze snímku je zjevné, že jde o muslimy. Matka má na sobě navíc muslimský šátek hidžáb.

Justiz prüft: Anzeigen und Ermittlungen nach Hass auf Baby laufen https://t.co/PlqvZ5nswN — Nelli Gager (@gager_nelli) January 4, 2018

Nenávistné komentáře na sociálních sítích dorazily vzápětí. Rasistickým příspěvkům neunikla ani malinká Asel, která se rodičům narodila 47 minut po silvestrovské půlnoci.

"Okamžitě tu lůzu deportujte" nebo "doufám v syndrom náhlého úmrtí dítěte," zněly některé z mnoha internetových příspěvků.

Americký deník The New York Times napsal, že organizace věnující se uprchlíkům nepamatují tak obrovskou vlnou nenávisti směrem k novorozenci.

Řada komentářů už byla ze sociálních sítí smazána. Podle rakouského deníku Heute, který o případu informoval jako první, by se ale autoři některých příspěvků mohli dostat do hledáčku policie. Ta bude zkoumat, zda se nedopustili například trestného činu podněcování k nenávisti.

Vina na straně politiků?

Sprosté výroky na adresu muslimské rodiny pomohli utlumit nejen správci sociálních sítí, ale taky Klaus Schwertner, který je generálním tajemníkem rakouské pobočky katolické nadace Caritas. Na kauzu opakovaně upozornil na svém Facebooku i Twitteru. Záhy lidé začali rodině vyjadřovat podporu i gratulovat jí.

Der #flowerrain für das Wiener Neujahrsbaby Asel und eure Glückwünsche haben Australien erreicht https://t.co/WKmRXzR1mv — cariklaus (@KlausSchwertner) January 5, 2018

"Už v prvních hodinách jejího života se tahle roztomilá holčička stala terčem obrovské vlny násilí a nenávistných komentářů na internetu," komentuje situaci Schwertner.

Barbara Unterlechnerová, která má v Rakousku právní poradnu, uvedla pro deník The New York Times, že počet rasistických výroků na internetu narostl od propuknutí uprchlické krize v roce 2015. "Kdokoliv vypadá jako muslim - ať už je to uprchlík nebo nosí pokrývku hlavy - je automaticky považován za nepřítele státu," říká Unterlechnerová.

Někteří diskutéři na sociálních sítích ale vedle uprchlické krize ukazují na současnou politickou situaci v Rakousku a nový vládní kabinet. V jeho čele stanul v prosinci 2017 Sebastian Kurz z Rakouské lidové strany ( ÖVP). Lidovci se stejně jako jejich koaliční partner Svobodní (FPÖ) netají protiimigrantskou rétorikou, přestože je v jejich podání často opatrnější a skrytější než v případě krajně pravicové FPÖ.