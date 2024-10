Čas pomsty. Ukrajina hlásí sérii nelítostných útoků na zrádce a válečné zločince

Major Dmitrij Golenkov působil na ruské základně v Kaluze a létal odtud ostřelovat Ukrajinu jako pilot bombardéru Tu-22M3. Podle ukrajinské vojenské rozvědky odpálil raketu Ch-101, která zasáhla loni v lednu obytný dům v Dnipru a připravila o život 46 lidí.

Další jeho "akcí" byl zásah nákupního centra Amstor v Kremenčuku, v jehož hořících troskách zemřelo dvaadvacet lidí.

Další Ukrajince už o život nepřipraví. Dvacátého října našla policie jeho tělo ve vesnici Supojevo v Brjanské oblasti na západě Ruska. Neznámý pachatel mu rozbil hlavu kladivem ve stylu, kterým vraždili dezertéry a údajné zrádce příslušníci ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Na sociálních sítích se později objevily záběry, které zřejmě natočil vrah.

Ukrajinští vyšetřovatelé v minulosti identifikovali Golenkova jako jednoho z pachatelů válečných zločinů, kteří pálí na civilní cíle. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR informovala o jeho smrti, ale nijak ji nekomentovala. Do Brjanské oblasti je to z Ukrajiny blízko.

Golenkovovi se před několika měsíci dovolali na mobil redaktoři ruského exilového serveru Novaja Gazeta a ptali se ho na obvinění z válečných zločinů. "A co, ku*va!? Co je na tom že stisknu tlačítko nebo sedím v letadle!? Krym je náš a celá Ukrajina je naše. Co ode mne chcete?" reagoval na dotaz a zavěsil.

Jen dva dny před vraždou Golenkova zahynul v centru okupovaného Luhansku ruský major Dmytrij Pervucha. Během jízdy explodoval automobil UAZ, který řídil. Ruští vojáci silnici okamžitě uzavřeli v obou směrech a pátrali po možných útočnících, ale zřejmě se jednalo o nastraženou bombu, kterou někdo upevnil na vůz dříve. Pervucha pracoval jako důstojník vojenské rozvědky a patřil k nejvýše postaveným velitelům na okupovaných územích.

V Luhansku pak pokračovala série útoků, mířících na okupanty a kolaboranty na východě Ukrajiny. Ve městě Siverskodoněck zemřel Vitalij Neveselyj, který pomáhal ruské armádě a přijal několik funkcí v ruské okupační zprávě. Když řídil na silnici svoji Ladu Niva, smetl jej zezadu vůz Hyundai Tucson.

O týden dříve zemřel šéf ostrahy okupované Záporožské jaderné elektrárny Andrij Korotkyj. Jeho automobil explodoval ve městě Enerhodar, kde zařízení stojí. Muž seděl za volantem a zahynul na místě.

"Vyhrožoval zaměstnancům elektrárny a Rusům udával lidi, o kterých tvrdil, že pracují pro ukrajinské bezpečností složky a předávají informace do Kyjeva. Ve městě založil místní pobočku Putinovy strany Jednotné Rusko," uvedla ukrajinská vojenská rozvědka.

Potvrzena je také smrt bývalého starosty Kupjansku Hennadije Macehory, který kolaboroval s ruskými okupanty. Po dobytí města ukrajinskou armádou na podzim 2022 uprchl do Ruska, kde žil ve městě Staryj Oskol. Na Ukrajině jej v nepřítomnosti soudili za velezradu. Jeho smrt potvrdil zástupce ředitele ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov.

Nedaleko Moskvy také o víkendu zahynul zástupce velitele Střediska výcviku speciálních operací ruské armády Nikita Klenkov, který se zúčastnil války na Ukrajině a nedávno se vrátil domů. Útočníci stříleli na jeho automobil, pak zmizeli.

Video: Ukrajinský útok na Kurskou oblast Rusy otřásl, říká Vlach