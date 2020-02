Podpora Bloomberga na prezidenta USA roste. V průzkumu je druhý mezi demokraty

Americký miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg se díky rostoucí podpoře v průzkumech veřejného mínění kvalifikoval do své první debaty se soupeři o demokratickou nominaci do nadcházejících prezidentských voleb. Ta je plánovaná na středu večer místního času (ve čtvrtek 3:00 našeho času).

Bloomberg, který vede masivní předvolební kampaň financovanou jen z vlastních prostředků, se zatím nezúčastnil žádného nominačního klání. Do soubojů se plánuje vložit až v březnu na takzvané volební superúterý.

Podle celostátního průzkumu rádia NPR, televize PBS a institutu Marist má Bloomberg mezi demokraty a jim nakloněnými nezávislými voliči devatenáctiprocentní podporu. Umístil se tak na druhém místě za senátorem Berniem Sandersem, který má podporu 31 procent dotazovaných.

List The New York Times v této souvislosti uvedl, že je to pro Bloomberga významný úspěch vzhledem k tomu, že měl ve stejném průzkumu z prosince loňského roku jen čtyřprocentní podporu.

Bloomberg se ve středu poprvé utká tváří v tvář se svými demokratickými rivaly Sandersem, senátorkami Elizabeth Warrenovou a Amy Klobucharovou, bývalým viceprezidentem Joem Bidenem a bývalým starostou města South Bend v Indianě Petem Buttigiegem.

Do v pořadí již deváté debaty se bývalý starosta New Yorku kvalifikoval díky nedávné změně pravidel. Původně bylo pro účast podmínkou, aby kandidát získal finanční podporu od statisíců drobných přispěvatelů, což miliardář nesplňuje. Vedení Demokratické strany však začátkem února tento požadavek zrušilo, což hlasitě kritizovalo především vedení Sandersovy kampaně. K účasti do debaty nyní stačí úspěch v daném počtu průzkumů veřejného mínění či zisk alespoň jednoho delegáta v prvních dvou nominačních kláních v Iowě a New Hampshire. Těch se Bloomberg nezúčastnil.

Miliardář vynechá také nadcházející stranická shromáždění v Nevadě a primární volby v Jižní Karolíně. O podporu voličů se bude ucházet až v úterý 3. března, kdy se bude hlasovat ve 14 státech naráz a bude se rozdělovat více než třetina všech delegátů na letní nominační sjezd.

Bloombergovi v posledních týdnech raketově roste podpora především díky jeho kampani, která nákladností vysoce překračuje možnosti všech ostatních kandidátů. Miliardář utratil na televizní spoty a internetovou reklamu od listopadu přes 250 milionů dolarů (asi 5,7 miliardy korun). Podle odhadu televize NBC denně vynaloží průměrně milion dolarů (téměř 23 milionů korun) jen za reklamy na Facebooku.

Někteří kandidáti, především Sanders a Warrenová, kteří patří k levicovějšímu křídlu demokratické strany, kritizují Bloombergovu kampaň jako snahu miliardáře o koupi prezidentského mandátu. Bloomberg ale tvrdí, že díky vlastnímu financování je jako jediný kandidát skutečně nezávislý.

Bloomberg bude v debatě zřejmě čelit mimo jiné dotazům ohledně podpory policejní praktiky z doby, kdy byl starostou New Yorku. Ta byla podle mnohých diskriminační vůči některým menšinám, za což se Bloomberg již v minulosti omluvil. Kontroverze vzbuzuje i řada obvinění ze sexuálního obtěžování z jeho tiskové agentury Bloomberg. Miliardář se podle listu The Washington Post dostal kvůli svým nemístným poznámkám do několika právních sporů s tehdejšími zaměstnankyněmi a byl známý svými necudnými vtípky.