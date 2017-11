Podle Sarajeva muž vydaný do USA byl šéf zpravodajské služby Islámského státu

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Mirsad Kandić, kterého Bosna v úterý vydala Spojeným státům, byl mimořádně nebezpečný člověk. Patřil ke klíčovým osobám teroristické organizace Islámský stát (IS) a byl šéfem její zpravodajské služby. Podle regionální televize N1 to ve středu v Sarajevu řekl bosenský ministr bezpečnosti Dragan Mektić. Ministr na mimořádné tiskové konferenci potvrdil neoficiální informace v médiích o tom, že byl Kandić v úterý deportován letecky z bosenské metropole do USA. "Byl šéfem zpravodajské služby IS," uvedl Mektić a dodal, že Kandić je v současné době jedním z nejhledanějších teroristů na světě, po němž roky neúspěšně pátraly tajné služby řady zemí.

