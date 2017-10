Bosna vydala do USA Kosovana podezřelého z napojení na Islámský stát

před 1 hodinou

Ze Sarajeva byl v úterý letecky deportován do USA muž podezřelý z podpory teroristické organizace Islámský stát (IS). Bosenské úřady předtím schválily jeho vydání Spojeným státům, kde tento muž pocházející z Kosova patří mezi nejhledanější spolupracovníky IS. Informoval o tom server Žurnal. Bosenská prokuratura v souvislosti s tímto případem vydala prohlášení, v němž sdělila, že byla zapojená do složité operace, jejímž cílem bylo lokalizovat podezřelého. Operace trvala tři měsíce za naprostého utajení. Deportovaný užíval několik falešných jmen. Jeho pravé jméno je Mirsad Kandić a narodil se v roce 1981 v Kosovu. Zatykač na něj americká justice vydala už v roce 2014.

Související