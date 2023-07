Podivný útěk amerického vojáka do KLDR. Vypadalo to jako špatný vtip, popsal svědek

Skupina turistů, která se v úterý jela podívat na nejhlídanější hranici světa mezi Severní a Jižní Koreou, zažila nečekanou situaci. Muž, který s nimi cestoval, se v jednu chvíli hlasitě zasmál a rozeběhl se směrem do izolované KLDR. Severokorejští pohraničníci ho zatkli a následně se ukázalo, že jde o amerického vojáka. "Myslel jsem si, že je to špatný vtip," uvedl jeden z účastníků cesty.

Vesnice Pchanmundžom ročně přiláká 100 tisíc návštěvníků, přestože je v ní jen pár domů. Dominují jí tři modře natřené budovy uprostřed rozdělené stěnou - severní část domu patří diktátorskému režimu KLDR, druhá polovina Jižní Koreji.

Konala se tu mírová jednání obou znepřátelených zemí a přístup sem mají i turisté. Mohou překročit hranici a vyfotografovat se, někdy i se severokorejským vojákem v pozadí.

Událost, která se zde odehrála v úterý, je ale výjimečná. Přeběhlíci většinou volí jiné cesty než ty pod přímou kontrolou vojáků a běžnější také je, že lidé prchají z komunistické KLDR na jih. Ne opačně. Naprosto ojedinělé pak je, aby přeběhl na Sever voják, natož americký.

Vojín druhé třídy Travis T. King však severokorejskou hranici překročil "úmyslně a bez dovolení", cituje stanice BBC prohlášení americké armády. "Ten muž se hlasitě zasmál a vběhl mezi domy," popsal situaci jeden z účastníků turistického zájezdu. "Myslel jsem si, že je to špatný vtip, ale když se nevrátil, uvědomil jsem si, že nešlo o vtip. Pak to začalo být šílené," dodal. Americký deník New York Times doplňuje, že se za Kingem rozběhli průvodci, ale nechytli ho.

Vojína následně zadrželi severokorejští vojáci a od té doby s ním nikdo nemohl navázat kontakt. KLDR se k incidentu zatím nevyjádřila, o jeho propuštění ale usilují jak Spojené státy, tak Organizace spojených národů (OSN), která vesnici Pchanmundžom spravuje. "Věříme, že je v současnosti v zajetí, a pracujeme s našimi kolegy ze severokorejské armády, abychom tento incident vyřešili," uvedlo velicí centrum OSN.

Voják měl odletět do USA, vypařil se ale z letiště

Vojín King sloužil v americké armádě od ledna 2021. Za tu dobu získal běžná armádní ocenění, píše stanice CNN. V Jižní Koreji působil v první obrněné divizi jako průzkumník kavalerie.

Poslední dobou ale nepracoval. Loni v září byl zadržen za napadení. Jelikož nezpůsobil vážné zranění, nemohla ho zatknout jihokorejská policie, americká armáda ho ale držela ve vojenském zařízení. Po padesáti dnech, které tam strávil, se měl na začátku tohoto týdne vrátit do Spojených států, aby čelil disciplinárnímu řízení.

Na letiště byl eskortován a prošel bezpečnostní kontrolou, do svého letadla ale nenasedl. Místo toho se přidal k turistické skupině, která mířila právě do Pchanmundžomu. Jak se mu to povedlo, není zatím jasné. Po pár hodinách už byl v KLDR.

Zřejmé není ani to, v jakých podmínkách ho Severokorejci drží. Když v roce 2017 zatkli amerického studenta Otto Warmbiera za údajnou krádež propagandistického plakátu a odsoudili ho na 15 let vězení, propustili ho po 17 měsících, když byl v kómatu. Týden po převozu do Spojených států dvacetiletý muž zemřel.

Greg Scarlatoiu z americké Komise pro lidská práva v Severní Koreji se domnívá, že severokorejští vyšetřovatelé se z Kinga "pokusí vypumpovat informace" o jeho zkušenostech z armády a "pokusí se ho přinutit, aby se stal nástrojem propagandy", uvedl pro BBC.

Propagandistické filmy s bývalými americkými vojáky

Pokud by se King skutečně rozhodl stát se součástí severokorejské propagandy, nebyl by prvním americkým vojákem, který tak učinil. V šedesátých letech minulého století do Severní Koreje postupně prchli čtyři vojáci - Charles Jenkins, Larry Allen Abshier, Jerry Parrish a James Joseph Dresnok. Všichni se podíleli na propagandě a pokoušeli se přesvědčit ke stejnému činu další americké vojáky. Následně se objevili i v několika režimních filmech.

Všichni už zemřeli, nejdéle z nich žil James Joseph Dresnok, který stejně jako King prchl do KLDR v době, kdy ho čekalo disciplinární řízení za to, že zfalšoval podpis nařízeného. O jeho smrti promluvili v roce 2017 jeho synové, kteří se oba v diktátorském režimu narodili.

"O našeho otce se starala republika a od strany dostal pouze lásku a péči," cituje je britský deník The Guardian. Oba na sobě ve zveřejněném videu měli severokorejské uniformy.

