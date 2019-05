Podivné vraždy v Německu: Tři lidé zemřeli po střele kuší, zřejmě byli členy sekty

Celkem pět mrtvých, žádný motiv a nejspíš jedna sekta fanoušků středověkých her a bojového umění. To jsou indicie, které má německá policie. Snaží se odhalit okolnosti několikanásobné vraždy nebo sebevraždy, ke které došlo v posledních dnech na dvou místech v západním Německu.

Pohled jako ze slavného německého seriálu Místo činu se naskytl bavorským policistům, když minulou sobotu vešli do pokoje penzionu Zur Triftsperre v Pasově, kus od českých hranic. Na posteli objevili těla zhruba padesátiletého muže a třicetileté ženy.

Na zemi ležela druhá mrtvá žena, o něco mladší. Všichni tři byli zasaženi střelou z kuše. Podle prvních výsledků vyšetřování mladá žena nejdříve zastřelila na jejich vlastní žádost své dva druhy a potom sama sebe.

O pár dní později, v bytě pasovské vražedkyně v několik set kilometrů vzdáleném Wittingenu v Dolním Sasku, našli policisté další dvě mrtvoly. Na první pohled činy nic nespojovalo. Zatímco v případě Pasova lidé zemřeli nejspíš po zásahu šípem do srdce a do krku, u dvojice z Dolního Saska policisté zatím po příčině smrti pátrají.

Co ale policisty upoutalo, byla totožnost dvou mrtvých. Jedna byla místní učitelka a zároveň partnerka mladé ženy, která střílela v Pasově. Druhá z nich, devatenáctiletá dívka, byla podle německé televize RTL posledních pět let pohřešovaná.

Policie nezná motivy činů ani to, jaké okolnosti jim předcházely. Nic nenaznačují ani poslední vůle, které se našly v penzionu v Pasově.

Podivná sekta

Klíčem k celé záhadě by mohl být třiapadesátiletý muž, jenž podle RTL vystupoval pod falešným jménem Torsten W. a který je zároveň jediným mrtvým mužem v celém případu.

Aktivní člen klubu bojových umění a majitel obchodu se středověkým vybavením v Porýní-Falci, odkud také všech pět mrtvých původně pocházelo, měl se ženami žít v podivném společenství připomínajícím sektu. Všech pět spolu údajně udržovalo intimní styk.

RTL hovořila s Alexanderem Krügerem, který podle svých slov Torstenovi W. pronajímal koňskou farmu. Na ní žil s několika partnerkami. Muž se mu prý představil jako psycholog a při podpisu nájemní smlouvy ho doprovázela manželka.

Místo ní ale na statku pobýval s lesbickým párem - nejspíše střelkyní z Pasova a její zmíněnou partnerkou. Ty žily od roku 2017 v registrovaném partnerství. K ženám se podle Krügera choval velmi hrubě. "Když se to vyhrotilo, udal jsem ho na policii. Ale tam mi řekli, že osoba takového jména neexistuje," řekl Krüger.

Milá učitelka

Mezi pěticí mrtvých jsou určité podobnosti. "Vždy chodil v černém. A vídal jsem ho v doprovodu podstatně mladších žen," citoval server Focus Martina Loose z šestitisícového Hachenburgu, kde se nachází "Torstenův" středověký obchod. Všichni tři mrtví z Pasova byli podle serveru zároveň fanoušky středověkých her.

Pětatřicetiletá učitelka z Wittingenu podle svědků v práci s nikým nemluvila a také chodila výhradně v černém, jinak ale na ní prý nebylo nic zvláštního. "Byla to milá a dobrá učitelka, uměla to s dětmi," svěřila se Focusu jedna z kolegyň.

V německých médiích mezitím promluvili rodiče mrtvé devatenáctileté dívky. Právě oni označují společenství muže a několika žen za sektu, která vznikla na základě klubu bojového umění. S padesátiletým mužem byla prý jejich dcera řadu let v kontaktu, poznali se na kurzu sebeobrany.

"Během dvou týdnů se úplně odstřihla od svého okruhu známých," svěřila se matka mrtvé dívky. Dceru rodiče nechali už dávno hledat soukromým detektivem, na kterého na svém pozemku narazil i Alexander Krüger. "Měl tu dívku osvobodit ze spárů mého tehdejšího nájemce," potvrdil Krüger.

Jak upozorňují německá média, nejedná se o první případ, kdy někdo spojený s klubem bojového umění "Torstena W." spáchal sebevraždu. Před třemi lety měl během úmyslně způsobené dopravní nehody zahynout mladý muž, také člen spolku.

Podle státního zastupitelství v Pasově by měly být výsledky vyšetřování známy do několika týdnů. Zároveň budou vyšetřovatelé zjišťovat, jestli a jak je vůbec možné s kuší zastřelit sám sebe, jak tomu mělo být u jedné z žen v penzionu. Chystají také další chemické testy, které by měly prověřit přítomnost "exotických jedů". Klasické drogy ani další substance se u mrtvých nenašly.

Podívejte se na video věnující se sebevraždám mužů v Česku: