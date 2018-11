V jeho očích bylo zlo, říká detektiv. Policie možná dopadla "mistra" sériových vražd

Americkému vrahovi od Zelené řeky Garymu Ridgwayovi, který se v minulosti přiznal k 71 vraždám, roste konkurence. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se zabývá případem osmasedmdesátiletého Samuela Littla, který tvrdí, že během několika desítek let zabil okolo devadesáti lidí. Pokud by policie zjistila, že za obrovským počtem obětí skutečně stojí Little, stal by se největším sériovým vrahem v moderní historii Spojených států.

Zatím se FBI podařilo spojit Littla s 34 vraždami. On sám se ale přiznal k řadě dalších, a tak vyšetřovatelé nyní pátrají po důkazech. Dosud ovšem nevyloučili, že by muž lhal.

K vraždám přibližně devadesáti lidí se Little přiznal letos v květnu při výslechu ve vězení v Texasu. FBI o tom ale veřejně informovala až tento týden. V Texasu si Little, který je v současnosti upoutaný na invalidní vozík, odpykává celkem tři doživotí za zabití trojice žen v Los Angeles v 80. letech minulého století. To jsou dosud jediné případy, za které byl odsouzený.

Jeho slovům nahrává kriminální minulost i to, že je podle vyšetřovatelů schopen říct k vraždám takové detaily, že je může znát jen jejich vykonavatel.

"Očekáváme, že až všechny vraždy vyšetříme, bude Samuel Little prohlášen za jednoho z nejplodnějších sériových vrahů v americké historii," domnívá se Bobby Bland, státní zástupce texaského okresu Ector County. Podle televize CNN se vraždy měly odehrát ve více než 14 amerických státech, a to mezi lety 1970 až 2005. Deník Washington Post uvádí roky 1970 až 2013.

Stokrát zatčen

Televize ABC informovala, že Little byl poprvé zatčen už v šestnácti letech za vloupání. Během dalších desítek let ho policie zadržela téměř stokrát, a to napříč různými státy USA. Důvodem byly krádeže, drogy i znásilnění.

Vyšetřovatelé zatím o řadě detailů z jeho života nevědí, prý se ale možná narodil přímo ve vězení. Jeho matka totiž také opakovaně pobývala za mřížemi. Budoucího sériového vraha pak vychovávala hlavně babička.

Než s Littlem začal v roce 2012 soud kvůli vraždě tří žen v Los Angeles, měl na kontě už několik let strávených za mřížemi.

Právě před šesti lety ho policie vystopovala v útulku pro bezdomovce v americkém státě Kentucky, kde pobýval. Z vraždy tří žen ho tehdy usvědčily vzorky DNA. "Je to ten nejšílenější trestní rejstřík, jaký jsem kdy viděla," prohlásila o Littlových kriminálních záznamech v roce 2013 prokurátorka Beth Silvermanová. To ještě netušila, kolik vražd může mít tento člověk na svědomí.

Žádné výčitky

Little, který kromě ochrnutí nyní bojuje s cukrovkou a srdečními problémy, měl zabíjet především ženy. Na vraždy podle vyšetřovatelů vzpomíná rád a s úsměvem.

Podle policie se doslova vyžívá ve vyprávění o zločinech, kterých se měl dopustit, a to bez sebemenších výčitek svědomí. S oblibou vzpomíná třeba na to, jak údajně lákal ženy z nočních klubů ven na ulici a pak do svého auta, kde je na zadním sedadle uškrtil.

"Když s ním mluvíte, můžete si všimnout, jak vzrušeně vraždy a škrcení obětí popisuje. Podívá se vám přímo do očí a řekne, že si nemohl pomoct. Je to monstrum," uvedl pro Washington Post jeden z policistů.

Little si prý "užívá" také popisování detailů. Například jaké auto v den vraždy řídil nebo kam pak tělo zahodil. O vraždách hovoří tak rychle a vzrušeným hlasem, že je někdy při výslechu problém mu rozumět. V neposlední řadě si užívá pozornost, kterou na něj teď FBI upírá.

Samuel Little could be linked to as many as 90 murders, including one in Arizona. https://t.co/SS0ZL9ZyHP pic.twitter.com/DokCUFxdN5 — TucsonNewsNow (@TucsonNewsNow) November 26, 2018

"Promnul si ruce, usmál se a řekl: 'Věděl jsem, že bude moje,'" citoval server ABC Jasona Whittena, který Littla vyslýchal kvůli vraždě ženy z roku 1979, jejíž tělo bylo nalezeno poblíž silnice v Alabamě.

Podle jiných zdrojů muž údajně stojí i za zabitím čtyřiadvacetileté Melissy Thomasové v lednu 1996 ve městě Opelousas v Louisianě. Její nahé tělo bylo nalezeno na hřbitově pod ořechovcem poblíž baptistického kostela. Díky Littlovi by se mohl také objasnit případ neznámé ženy z roku 1972, která byla zavražděna v marylandském městě Laurel. Na její kosti v lese narazil až o několik měsíců později myslivec.

Vraždy chudých žen

Je těžké pochopit, jak mohl Little tak dlouho krýt, že zabil tolik lidí. Deník New York Times v souvislosti s případem připomíná statistiku, podle které americká policie každý rok úspěšně vyšetří "jen" tři čtvrtiny všech vražd. To znamená, že trestu každoročně uprchnou stovky viníků.

Řada žen, které měl Little zabít, navíc pocházela z chudých poměrů a často byla závislá na drogách a alkoholu nebo se živila prostitucí. Lidé tohoto typu jsou obvykle nezvěstní i několik týdnů, než někdo vůbec nahlásí jejich zmizení.

"Takové případy někdy ani nebyly vyšetřovány," uvádí navíc FBI, podle které Little zároveň uměl provést vraždu tak, aby to vypadalo, že se oběť předávkovala drogami nebo se jí stala nehoda.

Charismatický psychopat

Vyšetřovatelé ho popisují jako charismatického psychopata, který své oběti před zabitím surově bil. Jednu z žen měl například zmlátit takovou silou, že jí zlomil páteř, jak ukázala pitva. Little je koneckonců vášnivý boxer, tento sport se měl podle některých amerických médií naučit právě při jednom z pobytů ve vězení.

O jeho zločinech policie mluví také jako o sexuálně motivovaných. To ale Little popírá. Tvrdí, že má problémy s erekcí a ženy neznásilňuje. Policie ale na několika tělech obětí nebo na jejich oblečení objevila mužovo sperma.

"Věřte tomu nebo ne, s opravdovým zlem se během kariéry setkáte jen párkrát. Když jsem se díval do jeho očí, řekl bych, že to bylo skutečné zlo," říká o Littlovi Tim Marcia, detektiv z policejního oddělení v Los Angeles.

FBI uvedla, že muže vyslýchá téměř denně, protože chce složitý případ co nejdříve dovést do zdárného konce. Devětašedesátiletý Gary Ridgway, který zatím platí za největšího sériového vraha v historii USA, byl usvědčen ze 49 vražd žen a sám se přiznal až k sedmi desítkám činů. Všechny se odehrály ve státě Washington. Své oběti pohřbíval v řece Green River, proto se mu začalo přezdívat "vrah od Zelené řeky". Nyní si odpykává doživotí.

