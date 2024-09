Pobavený Putin řekl, koho chce za prezidenta USA. Raději mlčte, vzkázal mu Bílý dům

Spojené státy se ostře ohradily proti výrokům ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten prohlásil, že v listopadových prezidentských volbách v USA podpoří Kamalu Harrisovou a ne Donalda Trumpa.

Na tato slova reagoval Bílý dům ústy poradce pro komunikaci v oblasti národní bezpečnosti Johna Kirbyho. Ten zdůraznil, že by Putin neměl nikoho zvýhodňovat a měl by přestat mluvit o amerických volbách.

"Jediný, kdo by měl rozhodovat o tom, kdo bude příštím prezidentem Spojených států, je americký lid. USA by velmi ocenily, kdyby za a) přestal mluvit o našich volbách a za b) přestal se do nich vměšovat," vzkázal ruskému vůdci Kirby.

Putin se na adresu Kamaly Harrisové vyjádřil ve čtvrtek na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Z jeho pobaveného tónu i výrazu bylo zjevné, že jeho slova nelze brát příliš vážně, jak je vidět i ve videu v úvodu článku.

"Co se týče favoritů, ty není třeba určovat. Jde nakonec o volbu Američanů. Řekl jsem, že naším takříkajíc favoritem byl úřadující prezident pan Biden. Byl vyřazen z kandidátky, ale všem svým příznivcům doporučil, aby podpořili paní Harrisovou. To také uděláme, podpoříme ji, to je první věc. Za druhé, její smích je tak výrazný a nakažlivý, to znamená, že se jí daří dobře," prohlásil Putin ve Vladivostoku.

