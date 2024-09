Všechno je jinak. Putin opět otočil v tématu mírových rozhovorů, popřel sám sebe

Putin navzdory nedávnému prohlášení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova o tom, že jednání s Ukrajinou "ztratila význam", znovu obrátil. Popřel, že by dialog o míru odmítal. To ale rozporují vyjádření i jeho samotného z poloviny srpna.

Peskov před týdnem uvedl, že jednání s Ukrajinou "ztratila na významu". "V médiích se objevuje mnoho zpráv o různé komunikaci mezi Ruskem a Ukrajinou, a ne všechny jsou ve skutečnosti pravdivé," prohlásil podle serveru Ukrajinska pravda.

O týden později však slova mluvčího ruské vlády shodil ze stolu samotný prezident Putin, který přitom ještě v polovině srpna zastával stejný postoj, jak je zaznamenáno i ve videu v úvodu článku. Šéf Kremlu pro ruskou státní tiskovou agenturu RIA Novosti v pondělí prohlásil, že Rusko jednání o míru nikdy neodmítalo. "Ale je potřeba se vypořádat s bandity, kteří vstoupili do naší země," dodal v narážce na ukrajinskou operaci v Kurské oblasti.

Deník The Washington Post v srpnu informoval, že Ukrajina a Rusko měly vyslat diplomaty do Kataru, aby jednali o dohodě, která by vedla k zastavení útoků na energetickou infrastrukturu obou stran. K diskusi mezi zeměmi podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského skutečně došlo. Pouhý den po vyjádření Peskova se ale i on k mírovým jednáním vyjádřil skepticky.

"Od dnešního dne je nejen kompromis, ale i dialog s Putinem obecně prázdný, zbytečný. On nechce ukončit válku diplomatickou cestou. Chce, aby se Ukrajina vzdala téměř třetiny svého území," uvedl.

Navzdory značné materiální a lidské převaze Rusové zaznamenávají obrovské ztráty. Server Ukrajinská pravda podotýká, že Putina mohl k vyjádření o mírových jednáních posunout fakt, že se zemi po více než dekádě války a dvou a půl letech plnohodnotné invaze nepodařilo obsadit ani celou Doněckou a Luhanskou oblast, což bylo od začátku považováno za strategický úspěch nejnižšího významu.

"Jde o údajné mírové rozhovory, prostřednictvím kterých si chce Kreml ponechat všechna území, která nyní okupuje, přičemž pokračuje v terorizování Ukrajiny a zasahuje energetickou a civilní infrastrukturu a obytné budovy," shrnuje novinářka serveru Iryna Balachuková.

Putin se ve svých projevech a prohlášeních snaží z Ruska nadále dělat oběť, zatímco hledá podporu u Číny a Severní Koreje. Právě odsud Kreml kromě jiného vojenského vybavení kupuje rakety, které odpaluje na Ukrajinu.

O potřebě mírových jednání se v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině hovoří v posledních měsících stále častěji. Analytici připomínají, že v krátkodobém horizontu nelze očekávat zásadní průlom a válka se stává nevýhodnou už i pro Rusko, které nemůže z efektu válečné ekonomiky těžit věčně.

