Plovoucí nemocnice opět na scéně. Bílý obr ukrývá tisíc lůžek, JIP i lékaře v izolaci

V docích v San Diegu je dělníci v polovině 70. let vyrobili jako obří tankery, aby převážely ropu z Aljašky. Později je převzalo americké námořnictvo, které je předělalo na dvě největší plovoucí nemocnice světa. Teď přišla jejich chvíle. Běžným americkým "pozemním" nemocnicím pomáhají zvládat příval pacientů nakažených koronavirem.

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

Loď USNS Comfort vplouvá do přístavu u New Yorku. | Foto: Reuters

Loď USNS Comfort vplouvá do přístavu u New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

USNS Comfort v New Yorku. | Foto: Reuters

V New Yorku na řece Hudson zakotvila loď USNS Comfort, v Los Angeles USNS Mercy. Zejména pro New York je to velká posila. Město registrovalo v úterý 1. dubna téměř 41 tisíc nakažených, z toho přes tisíc lidí nemoci Covid-19 podlehlo.

Spíše než velká plovoucí nemocnice "sedí" na lodích Comfort a Mercy několik velkých nemocnic na jedné palubě. Na obou plavidlech slouží přes tisíc zdravotníků. Je tam dvanáct operačních sálů, tisíc lůžek, osmdesát míst na jednotkách intenzivní péče, samostatné zubní a oční kliniky, speciální izolované prostory pro infekční pacienty, úložiště pěti tisíc krevních konzerv, samostatný systém na odsolování mořské vody, zařízení na výrobu kyslíku, ale i márnice.

Obě plavidla jsou vybavená technologií, která stabilizuje palubu i na velkých vlnách a umožňuje lékařům v klidu provádět náročné a dlouhé operace. V pondělí mohli Newyorčané sledovat, jak bílý obr s červenými kříži na bocích proplouvá kolem sochy Svobody a míří do přístavu na Manhattanu. Doprovázely jej menší lodě a ve vzduchu helikoptéry. Do největšího amerického města se loď vrátila po devatenácti letech, v roce 2001 tady pomáhala ošetřovat zraněné po teroristických útocích 11. září.

V Perském zálivu byla americké armádě k dispozici během válek v Iráku v letech 1991 a 2003, pomáhala ale také po zemětřesení na Haiti.

USNC Comfort i její "sestra" USNC Mercy jsou dlouhé 272 metrů, na šířku měří 32 metrů. Nemocnice ale neléčí a nebudou léčit pacienty infikované koronavirem. Právě naopak: z newyorských nemocnic do nich svážejí lidi s jinými nemocemi, zraněními a zdravotními problémy, aby se tak předešlo dalšímu šíření nákazy a aby se personál "pozemních" nemocnic mohl soustředit hlavně na Covid-19.

"Je válečná atmosféra a všichni se v tuto chvíli musíme spojit," řekl starosta New Yorku Bill de Blasio, který přišel nemocnici osobně přivítat. Mohl to ale udělat jen na dálku. Personál je v důsledné izolaci, nikdo z posádky nesmí ani vstoupit na pevninu, natož jít do ulic města.

Přijímaní pacienti budou procházet důslednou kontrolou a měřením teploty. Na palubu se nesmí dostat nikdo s koronavirem, to by znamenalo katastrofu. Pro pacienty s nemocí Covid-19 v New Yorku vznikla nová provizorní nemocnice přímo uprostřed města v Central Parku. V místech, kde jsou lidé zvyklí piknikovat, běhat nebo jen v klidu odpočívat.

V Los Angeles, kde kotví USNS Mercy, je situace zatím lepší než v New Yorku. Celá Kalifornie zatím hlásí přes 6000 nakažených a 132 mrtvých. Všech 27 terminálů losangeleského přístavu je otevřených a nikdo ze zaměstnanců zatím nakažen nebyl.

Video: Loď USNS Comfort dorazila do New Yorku

1:02 Nemocniční loď Comfort dorazila do New Yorku | Video: Reuters

"Provoz přístavu ale poklesl na osmdesát procent normálu. Nejdříve nás zasáhla americko-čínská obchodní válka, teď koronavirus," řekl televizi CNN ředitel přístavu Eugene Seroka.

Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že pandemie si v USA vyžádá 100 až 240 tisíc obětí za předpokladu, že budou dodržována stávající preventivní opatření.

Tažení proti nákaze je podle Trumpa otázkou života a smrti. "Chci, aby každý Američan byl připraven na těžké dny, které před námi leží," řekl prezident. "Čekají nás dva velmi obtížné týdny," dodal s tím, že země brzy uvidí světlo na konci tunelu.

Na nemoc Covid-19 v USA zemřelo už přes čtyři tisíce lidí, víc než při teroristických útocích z 11. září 2001.