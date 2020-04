Rychlotesty do lékáren nepůjdou. Některým nakaženým by mohlo vyjít, že virus nemají

Stát nebude poskytovat lékárnám sady rychlotestů, které by měly odhalit nákazu novým typem koronaviru. Na tiskové konferenci po jednání ministerstva zdravotnictví se statistiky to oznámil náměstek ministra Roman Prymula. Důvodem je podle něj to, že testy vyžadují velmi citlivou interpretaci a při hromadném prodeji by hrozilo nebezpečí, že se řada nakažených lidí bude mylně považovat za zdravé.

"Nechceme distribuovat rychlotesty do běžných lékáren z jednoho prostého důvodu: ony vyžadují velice citlivou interpretaci," vysvětlil Prymula ve středu dopoledne na tiskové konferenci. Složitost vyhodnocování rychlotestů podle něj spočívá v tom, že mají spolehlivou výpovědní hodnotu až po deseti dnech od nákazy. Je tedy logické, že pokud by je někdo použil v brzké fázi nákazy, vyšly by mu negativně. "Pokud by lidé nabyli falešného dojmu, že jsou negativní, a ve skutečnosti byli pozitivní, byla by to špatná zpráva," dodal. V Číně se testy lidem podle Prymuly dávaly sedmý a dvanáctý den nákazy. "Jen u velmi malého procenta pacientů byly ten sedmý den pozitivní, nicméně pokud tam byla, byla to predikce velmi vážného klinického průběhu," vysvětlil. Rychlotesty stát používá u lidí uvolňovaných z karantény Podle Prymuly testy prošly důkladným přezkoumáním poté, co se v některých médiích objevilo, že je jejich spolehlivost mizivá. Prymula řekl, že tato informace vychází pouze z údajů velice malého vzorků z oblasti severní Moravy. Související Češi přišli o možnost koupit milion rychlotestů v lékárně. Úředníkům trvá schválení "V tuto chvíli máme data z Nemocnice na Bulovce. Data vycházejí na můj názor až velmi pozitivně, z 32 hospitalizovaných pacientů byla v 27 případech hodnota pozitivní," řekl Prymula. Testy tedy bude stát nadále používat, ale pouze u osob, které byly uvolněny z karantény, a u rekonvalescentů. "Říkají nám něco o tom, jestli ten dotyčný nemoc prodělal, případně jestli jsme schopní ho testovat metodou PCR. Pokud by tam byla pozitivita na jeden z markerů, ověříme, jestli nedochází k dalšímu vylučování viru," dodal Prymula.