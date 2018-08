před 41 minutami

Piloti irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair v pátek v několika evropských zemích pořádají 24hodinovou stávku. Aerolinky kvůli protestu zrušily zhruba 400 z 2400 plánovaných letů, což se dotýká kolem 55 000 cestujících. Největší dopad má stávka pilotů v Německu, kde bylo zrušeno 250 letů. Znamená to komplikace pro více 42 000 lidí. Cestující si mohli rezervovat jiný let, nebo požadovat vrácení peněz, napsala agentura DPA. Stávky se účastní rovněž piloti Ryanairu v Irsku, Švédsku, Belgii a Nizozemsku. Protestují proti pomalému postupu rozhovorů o pracovních podmínkách. Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky.