Za čekání náhrada 350 eur. Obří zpoždění způsobí i banalita, letiště už nemají rezervy, říká expert

Češi se naučili, jak vymoci odškodné na aerolinkách. Počet úspěšných žádostí o náhradu za zpoždění vzrostl meziročně až o 80 procent. Dvě největší společnosti na českém trhu Click2Claim a ClaimAir očekávají letos 59 500 žádostí o kompenzace, informovaly Hospodářské noviny. Průměrně se jim přitom podaří českým turistům vymoci 350 eur. "Zpoždění a rušení letů je pro aerolinie velkým problémem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz konzultant týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte Jakub Habarta.

Dá se říci, jaké jsou hlavní faktory, které způsobují zpoždění a rušení letů v letecké dopravě?

V poslední době je jedním z hlavních důvodů zpoždění a rušení letů omezení kapacity vzdušného prostoru vlivem stávek dispečerů. Při menším počtu dispečerů ve službě se oblasti uzavírají nebo je povolen přelet menšího počtu letadel. V případě francouzských dispečerů se to pro české cestující citelněji projevuje např. u letů do pevninského Španělska a na Baleárské ostrovy.

Jak žádat o kompenzace za zpožděný let: Nárok na odškodnění vzniká cestujícímu v případě, že ke zpoždění došlo vinou dopravce. Neplatí tedy v případě, kdy k problémům došlo vinou špatného počasí, stávky, živelné pohromy nebo zásahu vyšší moci (například srážka s ptákem).

Cestující mají nárok na odškodnění v případě, že let začíná a končí na letišti členského státu Evropské unie, je zprostředkován evropskou aerolinkou a let je zpožděn o tři a více hodin.

kilometrů náleží cestujícím odškodnění ve výši šest set eur (15 200 korun), v případě letu mezi 1500 a 3500 kilometry dostanou 400 eur a u tras kratších než 1500 kilometrů jde o 250 eur. Cestující mají nárok o vyplacení kompenzace žádat až tři roky zpětně.

Co je vina aerolinek, co letišť a co řízení letového provozu?

Letiště za zpoždění může méně často, výjimku tvoří alokace téměř maximálního disponibilního počtu slotů. V případě například nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy začne být nutné zvětšovat rozestupy mezi pohyby letadel, už není kam další plánované lety vměstnat a je nutné přistoupit k jejich rušení.

Pravděpodobnější je ale vznik zpoždění na straně handlingové společnosti, která z různých důvodů na obratu letadla nestihne doplnění paliva, naložení nákladu a zavazadel, odmrazování v zimních měsících, atd. Vlivem nevyužití slotu a nutnosti čekání na další volný se banální zdržení o pár minut může změnit na větší zpoždění. Nutno podotknout, že tomuto jevu nejednou pomáhá i neukázněnost cestujících, kteří nerespektují postup při nastupování, a ten se mnohdy protáhne právě o těch kritických pár minut.

Aerolinie je pak odpovědná za dostupnost letadla a posádky pro let. Jako u každého stroje je občas nutné let zrušit nebo odložit z technických důvodů, protože prioritou je bezpečnost letu. Posádky mají z bezpečnostních důvodů velmi tvrdé limity na počty hodin ve službě. Pokud se vlivem čehokoliv výše uvedeného zdrží, můžou dosáhnout svého hodinového stropu a nemohou absolvovat další let.

Jak si v takovém složitém systému jednotliví aktéři odpovědnost za kompenzace rozdělují?

Důvody jsou tedy tak různorodé, že každý zpožděný let má v systému letecké společnosti přidělený důvod zpoždění formou standardizovaného číselného kódu, tzv. IATA delay code. Těch je pro ilustraci asi 90 a umožnují kompenzace mezi jednotlivými aktéry v ekosystému podle toho, jaké mají nastavené smluvní vztahy.

Letecká doprava stále roste. Můžeme tedy čekat, že i počet zpoždění a rušení letů bude dále narůstat?

S růstem objemu letecké dopravy se zároveň zdokonalují postupy a systémy využívané v řízení tohoto provozu. I Řízení letového provozu ČR zaznamenává již několikátý rok v řadě nárůst počtu pohybů na našem území, situaci ale předvídá a úspěšně se jí přizpůsobuje. Jako největší riziko vnímám kapacitu samotných letišť a nedostatek rezervy, kdy každé narušení zaběhnutého řádu způsobí dominový efekt dalších zpoždění. Všeobecněji bych až ne několik geografických oblastí čekal spíše lineární než exponenciální růst.

Existují celoevropské statistiky v počtu zpožděných letů a ekonomických dopadů na odvětví?

Statistiky zpoždění letů sleduje na celoevropské úrovni koordinátor řízení letového provozu Eurocontrol. Nejsem si ale vědomý toho, že by je propojoval s ekonomickými daty. Pravděpodobně lze provést vlastní výpočet podobný studiím o hodinách ztracených v zácpách a podobně.

Detailnější statistiky zpoždění, například podle společností, tras čí konkrétního letu lze nalézt na zájmových stránkách, jako jsou flightradar24.com nebo flightstats.com, samozřejmě vždy bez garance kvality dat.

Jak velký problém kompenzace za zpoždění pro aerolinky představují?

U odvětví, které funguje na až neuvěřitelně nízkých maržích, ale zároveň se finančně pohybuje v ohromujících číslech, může být jakékoliv zaváhání velmi citelné. Zpoždění a rušení letů je tak pro aerolinie pochopitelně velkým problémem. Kromě ztráty času letadla a potenciálních tržeb nesou tyto případy také dodatečné náklady pro zajištění alternativ pro cestující, vyplácení odškodného či nutnost nahradit letadlo nebo posádku na letu. Rozhodně nejde o nízké částky a aerolinie mají omezené možnosti, jak je vymoci od původců zpoždění.

Uvádí se, že ze 427 dní stávek leteckých dispečerů je 70% ve Francii…

Francie je v tomto ohledu trochu extrémem nejenom rozsahem, ale i tím, že přes francouzský vzdušný prostor vede mnoho velmi vytížených letových koridorů v západní Evropě. Řídící středisko v Marseille, které je srdcem aktuálních francouzských stávek letových dispečerů, řídí navíc provoz i v přilehlé části Středozemního moře.

Evropská organizace aerolinek A4E kvůli francouzským stávkám tlačí na Evropskou komisi. Členy jsou například Ryanair, EasyJet či český Travel Service. Navrhují třeba povinnou 72hodinovou ohlašovací lhůtu pro zaměstnance chystající se stávkovat a další kroky, které by jim pomohly problémy lépe předvídat. Má to naději na úspěch?

Intenzitu problému dokresluje, že se jedná o některé z největších evropských leteckých společností. I z tohoto důvodu bych jejich návrhu přikládal patřičnou váhu. Jaká je naděje na úspěch je spíše otázka toho, jak dokáže ovlivnit Evropská komise možnost stávky ve Francii. Objevují se i návrhy omezující právo na stávku u letových dispečerů, podobně jako tomu v některých zemích je u policistů nebo vojáků.