Pět migrantů je v kritickém stavu po střelbě v Calais

před 2 hodinami

Pět migrantů je v ohrožení života poté, co dnes byli postřeleni během rvačky v severofrancouzském Calais mezi uprchlíky z Afghánistánu a Eritreje. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo zraněno dalších 18 osob. Totožnost zraněných a jejich zdravotní stav ještě nebyly upřesněny. Rvačka, do které se zapojila asi stovka migrantů s pálkami a kameny, se odehrála u nemocničního centra, kde úřady předloni zrušily obří provizorní tábořiště zvané Džungle. Žilo v něm tehdy na 8000 migrantů, doufajících, že se z Calais dostanou do Británie s lepšími životními podmínkami. Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb se dnes večer vydal na místo, aby si udělal přehled o situ

