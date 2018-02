před 2 hodinami

Libanon nebude nutit syrské uprchlíky k návratu do vlasti. Žádá však mezinárodní společenství o pomoc při řešení uprchlické krize. Podle agentury Reuters to dnes řekl libanonský premiér Saad Harírí. Do sousedního Libanonu po propuknutí syrské občanské války v roce 2011 uprchl asi milion lidí, což je asi čtvrtina libanonské populace. Poté, co se syrské armádě podařilo opět získat kontrolu nad značnou částí Sýrii, z řad některých libanonských politiků zazněly názory, že nastal čas k repatriaci běženců. "Stanovisko mé vlády je jasné. Nikdo nikoho nebude nutit k návratu, pokud si to dotyčný nebude sám přát," řekl Harírí na konferenci pro dárce humanitární pomoci, která se dnes konala v Bejrútu.

autor: ČTK | před 2 hodinami

