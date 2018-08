Palestinci vypálili na Izrael přes 150 raket, část zachytila Železná kupole. V Gaze zemřeli tři lidé

Většina z raket zasáhla otevřená prostranství. Systém Iron Dome, který zneškodňuje jen střely mířící do oblastí, kde žijí lidé, zničil 25 z raket.

Tel Aviv - Na území Izraele bylo od středečního večera vypáleno přes 150 raket z palestinského Pásma Gazy, část z nich zachytil protiraketový systém Iron Dome (Železná kupole). Izraelské letectvo v reakci na palbu zaútočilo na více než 100 pozic radikálního hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při náletech přišli o život tři lidé, včetně těhotné ženy a dítěte, napsala britská BBC. U hranic mezi židovským státem a Pásmem Gazy dochází k násilnostem již od konce března, nyní se ale Egypt a OSN snaží zprostředkovat zklidnění situace a příměří.

Rakety dopadaly na území Izraele po celou noc. Jak uvedl brzy ráno na Twitteru izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron, klid nastal maximálně na 20 minut v kuse. Většina z raket zasáhla otevřená prostranství. Systém Iron Dome, který zneškodňuje jen střely mířící do oblastí, kde žijí lidé, zničil 25 z raket, napsal list The Times of Israel.

Zasaženo nicméně bylo několik domů a továren. Část raket mířila ve středu večer na město Sderot, kde byli zraněni tři lidé. Dalších osm osob, které utrpěly šok, záchranáři ošetřili na místě, byly mezi nimi i dvě těhotné ženy, které začaly rodit.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo, že při izraelských útocích přišla o život 23letá těhotná žena a její roční dcera. Její manžel utrpěl zranění. Další obětí byl jeden z příslušníků Hamásu. Nejméně 12 osob utrpělo zranění. Izraelské úřady tyto informace zatím nekomentovaly.