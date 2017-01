Teroristé z Hamásu sváděli izraelské vojáky na Facebooku. Vydávali se za krásné dívky

před 44 minutami

Palestinské hnutí Hamás přišlo s novou metodou, jak získat od Izraele tajné informace. Na Facebooku se džihádisté vydávali za mladé dívky a psali si s izraelskými vojáky. Po výměně fotografií pak Izraelce nabádali ke stažení aplikací, které umožňují videohovory. Programy ale byly upravené tak, aby umožňovaly určit polohu telefonu nebo přenášet záběry z kamery. I když se prý Hamás nedostal k žádným důležitým informacím, armáda varovala své vojáky, aby si dali pozor na to, s kým se stýkají na internetu.

Tel Aviv – Nejprve přišla nevinná zpráva, pak začalo flirtování. "Říkala, že je dozorkyní ve věznici. A já jí napsal, že jsem v armádě," popisuje anonymně izraelský voják, kterak se seznámil na Facebooku s neznámou Izraelkou.

Později zjistil, že jeho vyvolená je ve skutečnosti vousatý džihádista z teroristického hnutí Hamás. Příslušníci organizace, která ovládá palestinské Pásmo Gaza, se na internetu vydávali za krásné mladé dívky, aby získali tajné informace.

Údajné dívky většinou používaly bezvadnou hebrejštinu a slang běžný mezi mladými Izraelci. Část z příslušníků Hamásu o sobě také tvrdila, že jsou cizinkami na návštěvě židovského státu.

Po konverzaci následovala výměna fotografií a výzva k dalšímu kontaktu. Voják si měl stáhnout do svého mobilu aplikaci pro výměnu zpráv a videohovory – například YeeCall nebo Wowo Messenger.

Aplikace ale byly upraveny tak, aby ukazovaly polohu telefonu, přenášely záběry z jeho kamery a nahrávaly zvuk bez vědomí majitele.

Hamásu se to podařilo u desítek telefonů, napsal americký list The New York Times. Hnutí se tak chtělo dostat k údajům o rozšíření izraelských vojáků zejména na palestinských územích a k detailům o jejich výcviku. Mluvčí Hamásu Fauzí Barhúm ale odmítl pravdivost kauzy komentovat.

Údajný plán Hamásu zveřejnila sama izraelská armáda. I když se prý Hamás nedostal k žádným důležitým informacím, armáda varovala své vojáky, aby si dali pozor na to, s kým se stýkají na internetu. Radí jim také, aby si vypínali systém satelitního určení polohy GPS ve svém mobilu.

"Tentokrát není zbraní bomba, střelná zbraň nebo auto. Je to jednoduchá žádost o přátelství (na internetu)," uvedla armáda na svých webových stránkách. "Mohlo to způsobit značnou škodu," sdělil agentuře AP jeden z izraelských vojenských činitelů, který nechtěl být jmenován.

Případ ukazuje na rostoucí intenzitu dlouholeté elektronické války mezi radikálními islamisty a Izraelem, kde je cílem získat vojenská tajemství i mít vliv na veřejnost.

Nabourali televizi i webové stránky

Loni se například Hamásu povedlo nabourat se do satelitního vysílání izraelského Druhého kanálu. Přerušil tak izraelskou verzi televizní reality show Big Brother a místo toho odvysílal svůj propagační tříapůlminutový klip. Ukázal v něm údajné oběti izraelského bombardování Pásma Gazy, pak teroristické útoky Palestinců v Izraeli a nakonec vyzval Izraelce, aby si "zachránili životy" a odešli ze země.

Není zcela jasné, jak se to Hamásu podařilo, ale zřejmě jen nahradil původní signál svým vlastním, silnějším. Nebylo to navíc poprvé, něco podobného se stalo už v roce 2014.

Loni se islamističtí teroristé prý také pokoušeli dostat na vládní internetové stránky. Útočníci, kteří tvrdili, že jsou ze Saúdské Arábie, se navíc dostali na stránky izraelské burzy, izraelských aerolinií a do systémů tří bank. Hamás to uvítal jako další protiizraelskou akci, i když nejspíš nebyl s útočníky přímo spojen.

Palestinské teroristické skupině Islámský džihád, která také působí v Pásmu Gazy, se zase v letech 2012 až 2014 dařilo "odposlouchávat" izraelská vojenská bezpilotní letadla, která Gazu sledovala. Údajně získala i záběry z pohraničních izraelských bezpečnostních kamer a z kamer na telavivském letišti.

Třiadvacetiletému Palestinci Juwadu Oydehovi k tomu prý stačilo jen primitivní zařízení na příjem nezakódovaného signálu.

Podle časopisu The Register se Izraelcům naopak podařilo už v roce 2009 nabourat se do vysílání televize Al-Aqsa, patřící Hamásu, a odvysílat prohlášení "Váš čas vypršel" na adresu palestinského hnutí.

A dokonce o osm let dříve Hamás obvinil Izrael z toho, že návštěvníky jeho webové stránky přesměroval na server s internetovou pornografií.

