Největší palba z Gazy za poslední roky. Palestinci vyslali dělostřelecké granáty, Izrael odpověděl

Izraelská armáda zneškodnila palestinské dělostřelecké granáty. Židovský stát pak bombardoval pozice ozbrojenců z Islámského džihádu.

Jeruzalém - Izraelská protivzdušná obrana v úterý zneškodnila přes 20 dělostřeleckých granátů odpálených z palestinského Pásma Gazy. Šlo o nejrozsáhlejší palbu z Gazy za poslední roky. Izrael podle agentury Reuters krátce nato bombardoval pozici ozbrojenců z radikální skupiny Islámský džihád.

Na několik cílů na izraelském území bylo odpáleno nejméně 25 dělostřeleckých granátů. Většinu z nich zneškodnil protiraketový systém nazývaný Železná kupole (Iron Dome), uvedla v prohlášení izraelská armáda. Nikdo nebyl zraněn, izraelský list Haarec ale informoval, že střela dopadla na dvůr školky, než měly přijít děti.

Bombardování začalo poté, co se v jižním Izraeli rozezněly sirény, jež upozornily místní obyvatele, že by se měli schovat do úkrytu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně z útoků obvinil hnutí Hamás a Islámský džihád a oznámil, že izraelská armáda bude na palbu reagovat. Krátce nato Izrael bombardoval pozici Islámského džihádu v Gaze a izraelská armáda poté bez bližších podrobností oznámila, že v Gaze podniká patřičné kroky.

Koordinátor OSN pro izraelsko-palestinský mírový proces Nikolaj Mladenov mezitím vyjádřil hluboké znepokojení nad tím, že palestinští radikálové na obyvatele jižního Izraele odpálili rakety.

Radikální islamistické hnutí Hamás, které v Gaze vládne, ráno oznámilo, že z přístavu v Gaze vyšle loď s nemocnými a studenty s cílem prolomit 11 let trvající izraelskou a egyptskou námořní blokádu. Agentura Reuters později uvedla, že dvě námořní lodě s 20 lidmi vypluly, ale není jasné, zda se jim podaří dostat se dál než šest námořních mil od pobřeží, kde začíná blokáda.

Izraelské letectvo v pondělí podniklo nálety na cíle na severu Pásma Gazy a usmrtilo pětadvacetiletého člena vládnoucího radikálního hnutí Hamás. Izraelská armáda také zadržela dva obyvatele Pásma Gazy, kteří se snažili dostat na území židovského státu a měli u sebe nože a materiál pro výrobu zápalné bomby.

Hranice Gazy s Izraelem se v posledních dvou měsících stala dějištěm masových protestů, které organizovalo zejména hnutí Hamás. Palestinci při nich zapalovali pneumatiky a házeli kameny na izraelské vojáky, kteří reagovali ostrou palbou.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví při tom zemřelo 116 Palestinců a na 13 000 dalších bylo zraněno. Za nepřiměřené použití síly vůči protestujícím kritizovala Izrael řada zemí a také Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. Po více než desetiletí vlády Hamásu jsou životní podmínky většiny obyvatel neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 procent, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice trpí neustálým nedostatkem zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po konfliktu s Izraelem z roku 2014.