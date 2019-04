Pálení knih o Harrym Potterovi je nepřístojné, reagoval na incident polský primas

Pálení knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi, které o minulém víkendu zorganizoval kněz z jedné farností nedaleko Gdaňsku, je podle polského primase Wojciecha Polaka nepřístojné. Podle jeho prohlášení, které zveřejnila polská katolická agentura KAI, se knížky nepálí, knížky se čtou a o jejich obsahu se diskutuje.

Polak uvedl, že pálení knížek vytváří mylnou víru, že když se tímto teatrálním způsobem zničí údajně špatný nebo duchovně škodlivý obsah, čtenáři se jím nenakazí. Metropolita hnězdenský, kterému titul polského primase náleží, připomněl, že duchovní, kteří chtějí navracet lidi na víru, nemají pálit knížky, ale vést je ke kritickému hodnocení toho, co čtou.

V sobotu v ohni kromě bestsellerů britské spisovatelky J. K. Rowlingové, které část konzervativního kléru dlouhodobě kritizuje za údajnou propagaci černé magie, skončila také díla hinduistických mudrců či romantická upírská sága Stmívání. Skončilo v něm i několik figurek zvířat, maska patrně přivezená z cesty mimo Evropu nebo dětský deštník s kočičkou Hello Kitty. Informace o této akci, které se původně šířily po sociálních sítích, považovali novináři nejdříve za aprílový žert, ale když se ukázalo, že se skutečně stala, přinesla o ní zprávu média po celém světě.

Za pálením knih o Harrym Potterovi stál kněz Rafal Jarosiewicz, který věřící vyzval, aby přinesli věci spojované s okultismem, magií nebo čarodějnictvím. V úterý vydal krátké prohlášení, že "spálení knížek a dalších věcí bylo nešťastné". Uvedl, že jeho cílem nebylo vysmívat se jakékoliv skupině nebo náboženství, tento čin nebyl namířený proti knížkám jako takovým. "Jestli někdo moje chování takto pochopil, chtěl bych se mu z hloubi srdce omluvit," napsal Jarosiewicz.

Na informace o akci duchovních reagoval i liberální místostarosta Gdaňsku Piotr Borawski, který uvědomil úřady kvůli nedovolenému rozdělávání ohně a pálení plastů a dalších pro ovzduší škodlivých materiálů. Jeden z duchovních za to dostal pokutu v rozmezí od 20 do 500 zlotých (od 120 do 3000 korun), o koho šlo, ani jak přesně vysoký peněžitý trest byl, nemohla městská policie zveřejnit. V úterý se kvůli pálení odpadů na gdaňskou prokuraturu obrátili zástupci jedné organizace zasazující se o zlepšení špatné kvality ovzduší v Polsku.