Kněží zneužívají jeptišky i v Polsku, prohlásila řeholnice. V zemi vyvolala bouři

Problém sexuálního zneužívání jeptišek kněžími už dávno existuje i v Polsku. Uvedla to generální tajemnice konference řeholnic v Polsku Jolanta Olechová. Její slova vyvolala v silně katolickém Polsku rozruch, poznamenala agentura AFP.

Olechová v interview katolické agentuře KAI navázala na vyjádření papeže Františka z počátku měsíce, kdy připustil, že dochází k sexuálnímu zneužívání jeptišek kněžími. Papež zmínil i případ, kdy si z nich udělali sexuální otrokyně.

Sama Olechová prožila v klášteře půl století a 12 let byla představenou řádu. Měla co do činění s několika případy zneužití, neví ale, nakolik je tento jev rozšířen, bádání v tomto směru nevedla. Případy, s nimiž se setkala, hlásila nadřízeným dotyčných kněží či řeholníků.

"S jakým výsledkem, to nevím. Nikdy se tyto věci nezveřejňovaly," dodala Olechová. Neví ani, zda v Polsku byli pachatelé potrestáni, s výjimkou jediného případu, ve kterém je ale vázána tajemstvím. Vzpomněla si na případ, kdy mladá jeptiška otěhotněla a musela z řádu odejít, zatímco "otec dítěte je nadále duchovním a zcela jistě nepocítil následky svého chování".

Papež podle Olechové udělal dobře, že problém veřejně nastolil. I unie abatyší vyzvala jeptišky po celém světě, aby takové případy hlásily. "Neví se, zda to něco změní, ale přinejmenším si někteří uvědomí, že čas skrývání problému končí," řekla.

V Polsku podle statistik katolické církve v roce 2016 působila stovka ženských řádů s přibližně 18 000 jeptiškami.