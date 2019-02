Je to pohrdání oběťmi. V Polsku strhli sochu kněze obviněného ze zneužívání

Téměř čtyřmetrová socha, která v Gdaňsku na severu Polska od roku 2012 uctívala památku kněze Henryka Jankowského, byla v noci ze středy na čtvrtek stržena. V minulosti se na ni přitom složili lidé, kteří kněze obdivovali, a sochař pracoval zadarmo. Jankowski býval oslavován jako farář protikomunistického hnutí Solidarita, ale necelých deset let po své smrti čelí nařčením, že zneužíval nezletilé chlapce a dívky.

Socha padla k zemi jen několik hodin předtím, něž ve Vatikánu začal historicky první summit věnovaný způsobům, jak zabránit sexuálnímu zneužívání nezletilých duchovními. Aktivisté pod sochu umístili pneumatiky a do ruky jí položili dětské spodní prádlo.

V prohlášení poté uvedli, že chtěli symbolicky strhnout Jankowského z piedestalu "falešné paměti a cti" ve společnosti stejně jako vyjádřit "občanský nesouhlas s přítomností zla ve veřejném prostoru". Sochu vnímají jako nedostatek úcty k bolesti obětí. O incidentu informoval polský deník Gazeta Wyborcza.

Tak wyglądało przewrócenie pomnika prałata Jankowskiego. Wszystko wydarzyło się w nocy tuż przed 3 #Gdańsk #protest #filmsekielskiego pic.twitter.com/Posy8nvPYf — Tomasz Sekielski (@sekielski) February 21, 2019

Poprvé se o údajném sexuálním zneužívání nezletilých Jankowským mluvilo v 90. letech minulého století a podobnému obvinění se nevyhnul ani o deset let později. Naposledy promluvila jedna z údajných obětí koncem loňského roku, tedy osm let poté, co kněz v 74 letech zemřel.

Státní zastupitelství vyšetřovalo podezření, že sexuálně zneužíval nezletilého kostelního sboristu, vyšetřování ale bylo zastaveno. A Jankowski nikdy nebyl odsouzen.

Trojici aktivistů, kteří se k činu přiznali, ve čtvrtek zatkla gdaňská policie. Podle televizního kanálu Times Now jsou známi svými častými protesty proti vládním konzervativcům. Jejich tváří je Rafał Suszek, vědecký pracovník a člen občanského hnutí Občané Polské republiky (Obywatele RP).

V Polsku, kde až 85 procent obyvatel jsou katolíci, jsou aféry týkající se sexuálního zneužívání duchovními obzvlášť citlivým tématem. K soše Jankowského se v minulosti vyjádřil i někdejší starosta Gdaňsku Paweł Adamowicz. Řekl, že tento pomník je na veřejném místě nevhodný. Vyzval ale, aby byl odstraněn s respektem k platným předpisům. Adamowicze o několik týdnů později pobodal útočník, starosta svým zraněním podlehl.

Podobně jako on promluvil nyní o stržení sochy i polský komisař pro lidská práva Adam Bodnar. "V demokratické zemi se pomníky staví i demontují způsobem, který stanoví právo. Po příslušné debatě, reflexi a při zachování všech předpisů. Tak se vytváří společenská jednota. Tímto krokem vytváříme zbytečné riziko - který památník bude následovat?" napsal na Twitter.

W państwie demokratycznym pomniki się stawia, ale także obala w sposób przewidziany przepisami prawa. Po odpowiedniej debacie, refleksji i zachowaniu wszystkich procedur. Tak się tworzy wspólnotę. Przekraczając tabu tworzymy niepotrzebne ryzyko - to który pomnik następny? — Adam Bodnar (@Adbodnar) February 21, 2019

Do obecného povědomí se Jankowski dostal již v 80. letech, kdy veřejně vystupoval proti komunistickému režimu. Byl také blízkým spolupracovníkem předáka protikomunistického hnutí Solidarita Lecha Wałęsy, později se s ním však rozešel.

Po roce 1989 byl kritizován za kázání, při nichž padaly rovněž antisemitské výroky. Řekl například, že "židovská menšina nemůže být tolerována polskou vládou". Obvinění ze sexuálního zneužívání odmítal jako kampaň řízenou Židy a židokomunisty, připomíná americký deník New York Times.

Kvůli svým výrokům byl v roce 2004 zbaven úřadu farního kněze gdaňského kostela svaté Brigity.

Některým církevním představitelům se nelíbila ani jeho touha po luxusu a s ní spojené podnikání. Založil svoji vlastní organizaci Henryk Jankowski Institute, která prodává víno s jeho podobiznou. Měl i vlastní parfém a řetězec šestnácti kaváren ve velkých polských městech, píše turistický průvodce Gdaňskem.

V rozhovoru pro polské noviny v roce 2007 Jankowski uvedl, že si chce promluvit s americkým hercem Melem Gibsonem. Toužil tehdy, aby o jeho životě vznikl film. Gibson, který natočil například snímek Umučení Krista, byl přitom v minulosti také kritizován za antisemitské výroky.

