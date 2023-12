Místo zabití jen vyhoštění. Izrael zvažuje, jak naloží s vůdci Hamásu v Gaze

Izrael zvažuje i možnost, že nezabije vůdce radikálního palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy, Jahjáa Sinvára a Muhammada Dífa, ale vyhostí je. Napsal to server listu The Times of Israel s odvoláním na izraelskou veřejnoprávní televizi Kan, podle níž by to mohlo být součástí řešení, které by zajistilo propuštění všech rukojmích stále držených v Gaze a napomohlo ukončení války.

Televize citovala několik nejmenovaných izraelských zdrojů, podle nichž by Sinvár a Díf mohli dostat svého druhu imunitu a byli by deportování do Kataru či jiné země. O této možnosti už prý jednalo izraelské vojenské i politické vedení, i když zatím neexistuje žádný konkrétní návrh.

Jeden ze zdrojů televizi řekl, že by takový plán nesměl mít negativní dopad na hlavní izraelský cíl, kterým je zničení vojenských kapacit Hamásu. Jiný zdroj vyjádřil přesvědčení, že "deportace vedení Hamásu do zahraničí není v rozporu s válečnými cíli".