Pavel: Česko podporuje izraelský boj s terorismem, obavy má ohledně civilních obětí

Česko podle prezidenta Petra Pavla nepovažuje Izrael pouze za přítele, ale také za strategického partnera. Podporuje také návrat rukojmích uneseným z jižního Izraele hnutím Hamás a veškeré aktivity, které k tomu povedou. Zdůraznil to při návštěvě Izraele před jednáním se svým protějškem Jicchakem Herzogem. Chce toto téma zdůraznit i při návštěvě Kataru, která je v plánu ve středu.

Jedinou dlouhodobou garancí bezpečnosti pro Izrael je vyřešení izraelsko-palestinských otázek, musí k tomu však přispět další státy v regionu, míní Pavel. Právě v Kataru chce také podpořit snahu o mírové urovnání konfliktu tehdy, až Izrael dokončí vojenskou porážku Hamásu. "Jejich (palestinská) touha po státní suverenitě je jedním z předpokladů dlouhodobé stability, společně s mnohem větším zapojením zemí v regionu k dosažení mírové dohody," poznamenal.

Izrael zahájil ofenzivu v Gaze v reakci na útok Hamásu, který v oblasti vládne od roku 2007 a jehož ozbrojenci 7. října napadli izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a asi 240 osob unesli. Stovku rukojmích propustilo hnutí koncem listopadu a na 130 lidí dál zadržuje. Při rozsáhlé izraelské vojenské operaci v Gaze podle tamních úřadů řízených Hamásem přišlo o život zhruba 24 tisíc Palestinců, včetně členů Hamásu.

Teroristický útok ze 7. října byl podle Pavla šokem, nikdo neočekával takovou brutalitu. Útok byl záměrně brutální a barbarský, aby vyprovokoval silnou reakci, uvedl. "Civilisté na obou stranách mají právo být chráněni," řekl rovněž český prezident. Za zásadní podle něj Česko považuje také to, aby všichni měli dostatečný přístup k humanitární pomoci.

Snímky následků izraelské ofenzivy podle české hlavy státu mění vnímání konfliktu u veřejnosti, často se objevuje narativ, že Palestinci jsou obětí, zatímco Izrael pachatelem. "Je v našem zájmu i v zájmu Izraele, aby tyto snímky nezastřely realitu," řekl s tím, že světu je nutné připomínat, že původcem války je Hamás a jeho říjnový útok.

Pozvání do Izraele jsem obdržel krátce po svém zvolení. Jsem rád, že se cestu povedlo naplánovat už v prvním roce mého prezidentského mandátu. S prezidentem Jicchakem Herzogem jsem mluvil o bezpečnostní situaci v zemi i o pomoci palestinským civilistům. Vzhledem k tomu, že nás s… pic.twitter.com/ry6NAlkX4y — Petr Pavel (@prezidentpavel) January 15, 2024

Herzog ocenil společné prohlášení českého premiéra Petra Fialy a rakouského kancléře Karla Nehammera, kteří se postavili proti jakýmkoliv pokusům politizovat Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Ten minulý týden začal projednávat podnět Jihoafrické republiky, podle níž se Izrael dopouští na Palestincích v Pásmu Gazy genocidy.

Izraelský prezident také poznamenal, že jeho země plně podporuje navýšení humanitární pomoci Gaze. Aktuálně se do Pásma Gazy dostane téměř 250 kamionů s pomocí denně, což znamená desítky tisíc tun materiálu, řekl Herzog. Hamás podle něj některé konvoje rabuje. Mezinárodní společenství by podle něj mělo dohlížet na to, aby se kamiony dostaly k potřebným a Hamás je neukradl.

Herzog poděkoval Pavlovi za podporu a připomněl, že prvním zahraničním státníkem, který Izrael navštívil po útoku Hamásu, byl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Izrael podle izraelského prezidenta dělá vše pro návrat rukojmích ze zajetí Hamásu. "Od ročního dítěte po 85leté prarodiče," řekl Herzog. Hamás podle něj hraje cynickou psychologickou hru, když například v neděli zveřejnil video trojice zadržovaných, na jehož konci radikálové uvedli, že v pondělí budou informovat o jejich osudu.

