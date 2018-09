Jeden záchod na 60 lidí. Podívejte se, jak žijí děti v řeckém uprchlickém táboře

před 57 minutami

Může Česko přijmout 50 dětských uprchlíků, nebo na to nemá kapacity? Když se tato otázka začala v polovině září řešit, mluvilo se hlavně o běžencích v řeckých táborech. Jedním z nich je Moria na ostrově Lesbos, kde se tísní 9000 lidí. Postaven byl přitom jen pro 3000 uprchlíků, kteří zde měli strávit pár dnů. Realita je ale jiná. Uprchlíci tu žijí i několik let ve špatných hygienických podmínkách. Znásilnění a potyčky jsou skoro na denním pořádku. Nejvíce přitom trpí děti. Prožily válečné trauma, strastiplnou cestu přes Středozemní moře a vyrůstají v nevyhovujících podmínkách. Mají proto sklony k sebevraždě, a to dokonce i děti, kterým je teprve deset let.