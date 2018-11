před 41 minutami

Tuto neděli si svět připomíná sto let od konce první světové války. 11. listopadu 1918 podepsala německá delegace ve vlaku francouzského velitele Ferdinanda Focha příměří, v 11 hodin dopoledne zavládl na všech frontách klid. Brit Tom Marshall k letošnímu výročí vytvořil kolekci celkem sta unikátních kolorovaných snímků z "velké války". S touto zálibou začal před čtyřmi lety, kdy uběhlo sto let od začátku konfliktu. "Do sbírky jsem zahrnul muže i ženy různých národností, ras a vyznání vzhledem k tomu, že válka zasáhla celý svět," říká Marshall, který chce kolekcí mimo jiné vzdát hold těm, kteří v boji padli.

Unikátní fotografie poskytl Tom Marshall. Autor svou tvorbu publikuje na webu a facebookové stránce.