Zákaz potratů má v USA zřejmě další oběť. Úmrtí ženy se dalo zabránit, tvrdí lékaři

Investigativní skupina ProPublica tento týden popsala pátý případ, kdy v americkém státě se zákazem interrupcí umřela žena poté, co se jí nedostalo potřebné péče spojené s potratem. Tři z těchto úmrtí nastala v Texasu, kde za poskytnutí potratu hrozí až 99 let vězení.

Zjištění naznačují, že místní zdravotníci se kvůli zákonu zdráhají poskytovat standardní péči ženám, jejichž těhotenství selhalo, a místo toho volí riskantnější postupy.

Tohoto vývoje se obávali mnozí kritici, kteří při zavádění zákazů v posledních letech namítali, že výjimky pro ochranu života matky jsou nejasně formulované a staví lékaře do velmi ošemetné pozice. Americká média za poslední dva roky zdokumentovala desítky příběhů žen, které zažily komplikace s těhotenstvím a nemohly se domoci potřebné péče. V posledních měsících vychází najevo i případy, které skončily smrtí.

ProPublica nejdříve v září informovala o dvou úmrtích v Georgii, která experti připsali místnímu zákazu potratů, nyní popisuje třetí podobný případ v Texasu. Ve většině případů tyto ženy nechtěly těhotenství ukončit, z různých důvodů ovšem potratily.

Potrat si nepřála ani Porsha Ngumeziová, jejíž úmrtí ProPublica popisuje v nejnovějším článku. Žena loni v červnu po 11 týdnech těhotenství skončila v nemocnici v Houstonu, kde kvůli krvácení potřebovala dvě transfuze. Ultrazvuk nezjistil u jejího plodu srdeční tep a lékař jí doporučil požití přípravku misoprostol, který organismu pomáhá vyloučit tkáň z dělohy. Porodník to označil za rutinní krok. Krvácení ovšem nepřestalo a o tři hodiny později Ngumeziová umřela.

Více než desítka expertů, s nimiž novináři sdíleli záznamy o hospitalizaci, uvedli, že její smrti se dalo zabránit. Podle těchto lékařů bylo jasné, že Ngumeziová potřebovala zákrok označovaný zkratkou D&C, při němž se chirurgicky odstraňuje tkáň z dělohy, což většinou krvácení zastaví. "Misoprostol po 11 týdnech nezabírá dost rychle," komentovala léčbu gynekoložka Amber Truehartová působící na Novomexické univerzitě.

Procedura D&C, neboli děložní výškrab, je v péči spojené s těhotenstvím zcela běžným prvkem, protože však může být spojená s umělým potratem, stala se terčem zákonů omezujících interrupce. V již zmíněné Georgii je její výkon až na některé výjimky klasifikován jako zločin.

Texaští lékaři podle skupiny ProPublica říkají, že místní zákaz potratů změnil pohled jejich kolegů a že někteří se bojí zákrok provádět, případně je odrazuje nový požadavek, aby jej odsouhlasilo vedení nemocnice. Někteří zdravotníci posílají pacientky do jiných nemocnic, což zdržuje potřebnou péči, nebo volí nestandardní postupy. A děje se tak i v případech, kdy u plodu není zaznamenám srdeční tep nebo by se z jiných důvodu zákaz potratů neměl na danou situaci vztahovat, píše ProPublica.

"Těhotné ženy se staly v podstatě nedotknutelnými," řekla odbornice na zdravotnické právo Sara Rosenbaumová, která je emeritní profesorkou Univerzity George Washingtona.

Potraty aktuálně téměř za všech okolností zakazuje 13 amerických států, v několika dalších platí méně přísné restrikce. Politici Republikánské strany začali tato omezení zavádět poté, co nejvyšší soud USA v roce 2022 zrušil federální právo na potrat do životaschopnosti plodu a vrátil věc do rukou státních parlamentů či Kongresu.

Mohlo by vás zajímat: V péči doktora hrozí i smrt, pilulka doma je bezpečnější. Polka popsala krutý systém (26. 4. 2023)