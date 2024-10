Reportérka popsala znechucení některých voličů. Ani nechtějí jít hlasovat, líčí z USA

V klíčovém státě amerických prezidentských voleb je cítit i znechucení z voleb, někteří lidé zvažují, že hlasovat nepůjdou. V podcastu Americký sen to přímo z USA popisuje reportérka Aktuálně.cz Dominika Perlínová.

Reportérka Aktuálně.cz navštívila mimo jiné největší město Pensylvánie Filadelfii. Pensylvánie patří k takzvaným swing states, tedy k hrstce klíčových států, jejichž výsledek bude pro listopadové prezidentské volby rozhodující.

V podcastu líčí atmosféru ve Filadelfii. Volby tu jsou podle ní vidět na každém kroku. "Všichni mají v oknech nebo před domem plakáty Kamaly Harrisové, dokonce jsem viděla i několik s Donaldem Trumpem," popisuje.

Z rozhovorů s tamními obyvateli ale nabyla i dojmu, že jsou mnozí voliči z voleb otrávení, prý je tam cítit znechucení. "Spoustu z nich říkalo, že oba kandidáti jsou hrozní. Že nevědí, koho budou volit, že nechtějí volit. To je o hodně jiný pocit než v New Yorku. Tam jsou lidé, kteří nevědí, jestli půjdou volit Kamalu, ale minimálně ve městě New York Trumpova voliče nenajdete," říká.

V New Yorku podle ní panuje spíš bojovná atmosféra, kdy voliči chtějí zamezit tomu, aby se Trump znovu dostal k moci. Naopak ve Filadelfii je z některých lidí cítit rezignace. "Všichni jsou hrozní, všichni nám pořád něco slibují a já nevidím změnu," tlumočí reportérka, co slyšela od místních.

Viceprezidentka Kamala Harrisová se může po volbách 5. listopadu stát první americkou prezidentkou, o Bílý dům se utká s republikánem a bývalou hlavou státu Donaldem Trumpem. Průzkumy zatím ukazují, že půjde o mimořádně těsný souboj. O výsledku rozhodne sedmička klíčových států, v nichž bývají šance republikánů a demokratů vyrovnané. Kromě Pensylvánie mezi ně letos patří Michigan, Wisconsin, Nevada, Severní Karolína, Arizona a Georgie. Nejlidnatější z nich je ale právě Pensylvánie, která tak disponuje i největším počtem volitelů.