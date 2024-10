Volby mohou přinést šok. Část Američanů nepřiznává podporu Trumpa, říká reportérka

Do amerických prezidentských voleb zbývá dvacet dní a volební kampaň Kamaly Harrisové i Donalda Trumpa finišuje. Reportérka Aktuálně.cz Dominika Perlínová přímo z USA v podcastu Americký sen popisuje atmosféru před hlasováním, které bude podle průzkumů mimořádně vyrovnané.

V New Yorku je volebních plakátů s Trumpem nebo Harrisovou málo a město žije spíš blížícím se Halloweenem. Je to dáno tím, že v nejlidnatějším americkém městě republikánští kandidáti nemívají velkou šanci a i tentokrát se tady očekává jasné vítězství Kamaly Harrisové.

V sousední Pensylvánii je tomu naopak. Dominika Perlínová v rozhovoru z Filadelfie upozorňuje, že v tomto státě, kde bude výsledek těsný, jede kampaň na plné obrátky. Až to některé tamní Američany trochu otravuje.

Perlínová uvádí, že část voličů Donalda Trumpa se stále veřejně stydí přiznávat, že ho budou volit, takže nynější velmi vyrovnané průzkumy veřejného mínění mohou být v tomto směru příliš optimistické pro Harrisovou.

"Není to už takový fenomén jako v roce 2016 a týká se to hlavně lidí v místech, kde je velká podpora Demokratické strany, ale přesto se to může v den voleb projevit vyšší než očekávanou podporou Trumpa," říká novinářka.

Martin Novák v podcastu sumarizuje poslední průzkumy v sedmi takzvaných swing states. Tedy státech, kde se rozhodne o vítězi voleb a výsledek tam na rozdíl od ostatních nelze přesně předvídat.

"Rozdíly v průzkumech jsou malé, ale dlouhodobě Harrisová těsně vede v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu, zatímco Trump v Arizoně, Severní Karolíně a Georgii. Kdyby to takto dopadlo, Harrisové by to stačilo k velmi těsnému vítězství," říká Novák.