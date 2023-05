Nevím o zavírání novin, knihy jsou klíčové, hájí vyšší daň ministr kultury Baxa

V rámci konsolidačního balíčku vláda navrhla přesunout noviny ze snížené do základní sazby daně z přidané hodnoty, tedy z 10 na 21 procent. Česko tím utržilo evropské prvenství: v žádné jiné členské zemi EU noviny nejsou v základní sazbě. Unie vydavatelů už vládu varovala, že takový krok může být pro část médií likvidační. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) to odmítá.

Věděli jste při sestavení konsolidačního balíčku, že Česko bude mít tištěná média jako jediná země EU v základní a nejvyšší sazbě DPH?

Bezpochyby to vláda při sestavování balíčku zvažovala.

Proč je žádoucí, aby noviny byly přesunuty do vyšší sazby?

Rozhodnutí vlády o tom, že velká většina věcí bude v základní sazbě a některé ve snížené, dopadlo tímto způsobem. Z této úvahy vyšlo, že časopisy - s ohledem na to, že například vědecké časopisy si podporu určitě zaslouží - budou zařazeny do snížené sazby. V případě knih, což považuju za mimořádné kvůli podpoře četby mezi všemi vrstvami populace, se rozhodlo dokonce o nulové sazbě.

Bylo součástí úvah vládní koalice "zatopit" Andreji Babišovi (ANO), který je váš hlavní politický konkurent a zároveň majitel tištěných médií?

Vláda se rozhodovala jen podle toho, že se stanovily dvě sazby, a především z důvodů sociálních, zdravotních a několika málo dalších se některé věci zařadí do té snížené. Proto v segmentu, který se týká mě coby ministra kultury, se rozhodlo, že časopisy budou zařazeny do té snížené a ostatní budou v základní sazbě daně z přidané hodnoty.

Proč jste se rozhodli omezit pluralitu médií? Kvůli nárůstu nákladů pro noviny pravděpodobně dojde k jejich uzavírání. Vládu už před tím varovala Unie vydavatelů.

Zatím jsem nezaregistroval, že by došlo k úvahám o uzavření tištěných médií. Rozhodnutí je docela čerstvé. Vy vycházíte z úvahy, že současně s přesunutím do základní sazby dojde k omezení názorové plurality. Je samozřejmě legitimní si to myslet. Já jako ministr kultury říkám, že na podporu vzdělanosti a čtenářské gramotnosti je mimořádnou věcí nulová sazba na knihy.

Proč opakovaně zmiňujete knihy? Ty přece neplní stejnou roli jako noviny, tedy být hlídacím psem demokracie a kontrolovat vládu.

Co se týká hlídacího psa demokracie, časopisy bezpochyby také hrají takovou roli. Nemyslím si hlavně, že existuje univerzální argument, který by řekl, že z ponechání novin v základní sazbě a knih v nulové by šlo vyvozovat, jak vláda přistupuje ke svobodě slova, k pluralitě ve veřejném prostoru a tak dále.

V Bruselu jste v úterý s ostatními ministry kultury projednávali návrh unijního zákona na podporu a ochranu médií (EMFA), který usiluje o zachování jejich plurality. Nejde zvýšení DPH na tištěná média v Česku proti duchu tohoto návrhu? Ponechání novin ve snížené sazbě opakovaně doporučila také Evropská komise.

Evropský návrh, který jsme projednávali, se týká kontroly médií, dohledu nad nimi a tak dále. Souvislost s naším rozhodnutím o sazbě daně z přidané hodnoty tam nevidím.