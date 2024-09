"Jak jsme to mohli dopustit?" Rusové popsali šok ze smrtících úderů dronů u Moskvy

10. září Kyjev provedl masivní dronový nálet na ruském území. Protivzdušná obrana měla v noci zničit kolem 140 ukrajinských bezpilotních letounů, které útočily na devět ruských regionů. Jeden z nich zasáhl budovu v oblasti města v Moskevské oblasti Ramenskoje. Na místo, které vojenská operace zasáhla, se vydal novinář z nezávislého serveru Bereg.

Pro nálet na Rusko se Ukrajina rozhodla v době, kdy se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, že by Kyjev mohl dostat povolení k tomu, aby využil západní rakety dlouhého doletu k úderům v hloubi ruského území.

Největší zásah zřejmě utrpěla právě oblast zmíněného moskevského předměstí Ramenskoje, kde údery bezpilotních letounů poškodily tři bytové domy a zranily tři civilisty. Jeden člověk při úderu zemřel. Ramenskoje se nachází asi 30 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

Do zasažené oblasti se s cílem zjistit, jak se místní s ofenzivou ukrajinské armády vyrovnávají, vydal zpravodaj nezávislé novinářské skupiny Bereg. Jeho reportáž v anglickém překladu publikoval server Meduza.

Na první pohled normální den na předměstí

"Na balkoně jednoho z domů stojí stařík bez košile, kouří cigaretu a dívá se do dálky. Přes ulici stojí bleděmodrá budova, kterou zasáhly ukrajinské drony. V místech, kde bývala okna, jsou opraskané díry. Rámy balkonů jsou částečně roztavené a fasáda se rozpadá. Zpustošenou stavbu nelze přehlédnout, ale muž jako by záměrně upíral pohled jinam," stojí v článku.

V okolí poškozeného bytového komplexu se nachází železniční stanice, tržnice, kulturní dům, stadion a několik škol - město zkrátka "žije". Ani pár dní po ukrajinském útoku tomu není jinak. Postarší prodejci postávají na ulici a nabízí kolemjdoucím všemožné zboží. Děti a teenageři se prohánějí na elektrických koloběžkách a matky s kočárky procházejí okolím. "Jakmile však vstoupíte do dvora modrého činžovního domu, atmosféra se změní," popisuje reportér.

"Teď už je to reflex. Projede vlak a já sebou trhnu!" stěžuje si mladá žena v kostkované košili své kamarádce. "Prý si pilot dronu nevšiml naší budovy - jinak by nás zasáhl!" prohlašuje muž během rozhovoru se svými sousedy. "Říkal jsem si: 'Výbuch! Nejspíš to někoho zabilo. Ráno to zjistím," vypráví zase mladík v obleku ženě, která kráčí vedle něj.

K útoku došlo kolem čtvrté hodiny ranní. Někteří z obyvatel předměstí už ale byli dávno vzhůru. Nemohli spát kvůli zvuku, který podle jejich popisu připomínal "nepřetržité bzučení". Poprvé jej místní zaregistrovali kolem druhé hodiny. "Upřímně řečeno, nečekala jsem, že k nám střely dorazí," svěřuje se novináři žena jménem Polina.

Její dům zůstal nezasažený. Když zvuk explodujícího dronu ustal, oddechla si. "Řekla jsem si, díky Bohu, že nás to nezasáhlo. A pak mi najednou zvoní mobil," vypráví. Z telefonu se ozvala Poliny sklíčená sestra, která se svou rodinou žije v bleděmodrém domě. Byla v pořádku a stejně jako jejímu apartmánu se ani jí a jejím nejbližším nic nestalo. První záchranáři, kteří přijeli na místo, je však na několik hodin z domu vykázali.

"Můj manžel, který je součástí "speciální vojenské operace" (Kremlem instruované označení, kterým Rusové v rámci propagandy označují agresi na Ukrajině) byl šokován a říkal: 'Jak jsme to mohli dopustit?'" dodává Polijina kamarádka Ludmila. "Dokonce žertoval, že sem sám přijede a sestřelí ty drony puškou - protivzdušná obrana v ruském stylu!"

Mohli nás varovat, neobtěžovali se

Obě kamarádky se domnívají, že drony ovládali ukrajinští vojáci "odněkud z okolí". Město obklopují husté lesy, ve kterých by se piloti podle dvojice mohli skrývat. "Ženy navíc byly přesvědčeny, že ruské úřady o plánovaném útoku musely vědět," píše v reportáži Bereg.

"V jednu ráno zavřeli letiště. To znamená, že to věděli, ale neobtěžovali se nás varovat," podotýká Ludmila. Polina její vyjádření vzápětí umírňuje. "Možná jen nechtěli vyvolávat paniku." "Možná. Ale na druhou stranu, lidé by mohli odejít od oken, sbalit si nejnutnější věci a odejít. Možná by pak nikdo neumřel," stojí si za svým Ludmila.

Žena, která při útoku zahynula, ležela v době útoku v posteli. Dron vletěl do jejího bytu oknem, než explodoval a strhl kus zdi, který ji následně smrtelně zranil v oblasti hlavy.

Polina i Ludmila doufají, že šlo o ojedinělý případ. Přesto si myslí, že město musí zavést řádný systém varování před možnými budoucími útoky - jinak, jak říkají, "se příště už nemusí probudit".

V horních patrech modré budovy se náhle rozsvěcí světla. Obyvatelé na nádvoří překvapeně vzhlédnou a šeptají si, zda je bezpečné vrátit se do částečně zničených bytů a používat elektřinu tam.

"Ti chudáci potřebují pomoc. Mnoho z nich ještě ani nesplatilo hypotéku," říká Jekatěrina a ukazuje směrem svítícím oknům. I pro ni je budova domovem a svůj byt v ní stále splácí. Na rozdíl od některých sousedů však vyvázla bez újmy. "Můj byt je v pořádku, obavy mám o ostatní, kteří takové štěstí neměli. Bojím se, že jim škody způsobené útokem dronu pojišťovna neproplatí Měli jsme tak krásnou budovu. A teď se děti budou muset dívat na tohle," povzdechne si.

