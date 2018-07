Největší česká čerpadla nelze pro záchranu chlapců v Thajsku použít. Přípravy na evakuaci vrcholí

Největší česká čerpadla nelze pro záchranu chlapců ze zatopené jeskyně v Thajsku použít. Zjistili to dva čeští hasiči vyslaní v pátek do Thajska, oznámila v sobotu mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Dva z vojáků, kteří z jeskyně odčerpávají vodu, mezitím sdělili agentuře Reuters, že jim nadřízení řekli, že záchranná operace začne v neděli nebo o den později.

Česko teď nabízí thajské straně menší kalová čerpadla a také potápěče a zatím čeká na odpověď Thajska, zda nabídku využije. Voda uvěznila v jeskyni 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve uvedl, že by v Thajsku mohly pomoci s odčerpáváním vody z jeskyně české pumpy s výkonem až 400 litrů za vteřinu, tedy 24 000 litrů za minutu.

Možnost využití těchto čerpadel v sobotu dopoledne přímo na místě v Thajsku ověřovali dva čeští odborníci. "Bohužel, velkokapacitní čerpadla nelze použít z důvodu jejich váhy a obtížné manipulovatelnosti. Terén je zde členitý a není možné čerpadla na místo řádně dopravit a usadit," sdělila Zaoralová.

"Dalším návrhem bylo využití kalových čerpadel s výkonem 800 litrů vody za minutu, která jsou lehčí a snadno manipulovatelná," doplnila mluvčí. Krizový štáb České republiky, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i premiér Babiš podle ní následně rozhodli, že Česko oficiálně Thajsku nabídne deset až 15 kusů kalových čerpadel s desetičlennou obsluhou a také čtyři potápěče.

"V tuto chvíli se čeká na rozhodnutí thajského krizového štábu, jak vyhodnotí situaci, a zda nabídky využije. Poté už je jen otázkou hodin vypravit kalová čerpadla včetně příslušníků HZS ČR (hasičského záchranného sboru) na místo určení," oznámila Zaoralová. "Intenzivně komunikujeme s thajskými úřady, hlavně naše ambasáda v Thajsku," doplnila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Česko vyslalo v pátek odpoledne do Thajska dva hasiče, aby mohli posoudit situaci přímo na místě. Jedním z nich je Petr Vodička, který působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015, a druhým David Kareš se zkušenostmi ze zásahů po pádu trojské lávky v Praze a výbuších v muničních skladech ve Vrběticích.

Evakuace 12 thajských chlapců a jejich trenéra z jeskyně, kde uvízli při záplavách, by mohla začít v neděli nebo následujícího dne. Agentuře Reuters to řekli vojáci, kteří pracují u jeskyně a odčerpávají z chodeb vodu. Americký podnikatel a majitel vesmírné společnosti SpaceX Elon Musk na twitteru oznámil, že by chlapci mohli být evakuováni pomocí jakéhosi pouzdra nebo dlouhé nafukovací trubice z dvojité vrstvy kevlaru.