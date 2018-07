"Umírám touhou je vidět." Inženýři natahují k thajským chlapcům telefonní kabel, voda ho ale ničí

V jeskyni čeká na vyproštění pětadvacetiletý trenér a dvanáct chlapců. Technici se snaží mezi povrchem a jeskynním komplexem natáhnout optický kabel.

Bangkok - "Umírám touhou ho vidět. Postrádám svého syna," říká žena, jejíž syn je mezi dvanácti chlapci, kteří uvázli v jeskyni Tham Luang Nang Non na severu Thajska.

Jednotky thajského námořnictva nyní pracují na tom, aby její přání splnily. Do zaplaveného jeskynního komplexu, odkud se chlapci spolu se svým fotbalovým trenérem nemohou dostat, se pokouší dostat i optický kabel. Díky němu by se třináctičlenná skupina mohla telefonicky spojit s příbuznými.

Podle agentury AP ale úterní pokusy ztroskotaly, zařízení zničila voda. Inženýři se však nevzdávají.

"Nemůžu se dočkat, až ho uvidím. Hodně pohubl," těší se na případné spojení i teta fotbalového kouče Aeka, který je s chlapci v jeskyni.

"Jeho rodiče už nežijí, já a jeho babička jsme jediní, kdo mu zbyl," dodává ve videu. "Chci mu říct, že se o chlapce postaral, jak nejlépe mohl."

Právě pětadvacetiletý Aek, celým jménem Ekkapol Chantawong, zavedl předminulou sobotu svých dvanáct svěřenců do jeskynního komplexu, zřejmě v rámci exkurze. Skupinu ale přepadl silný déšť, který jí zablokoval cestu z podzemí ven. Toto pondělí se thajským potápěčům s pomocí zahraničních kolegů podařilo fotbalový tým najít.

Už v úterý informovala televize Sky News, že by policie mohla trenéra stíhat. Záchranáři sice věří, že chlapce do jeskyně zavedl ještě za slunného počasí a silný déšť je přepadl až uvnitř. Otázkou ale zůstává, jestli bylo bezpečné vůbec brát děti na podobné místo.

Zatím se z jeskyně nepodařilo nikoho vyvést. Rodiny se tak musí spokojit jen s obličeji svých dětí na několika videích, která s nimi natočili thajští záchranáři.

Reakce rodin, které přinesl list The Times, naznačují, že rodiče měli v trenéra důvěru. "Kouč se o děti vždycky dobře staral. Milovaly ho," nechal se slyšet například Panupat Vibulrungreung, strýc jedenáctiletého chlapce Chanina. Ten je jedním z nejmladších z celé skupiny, která čeká na záchranu.

Závod s časem

Záchranáři bojují s časem: vodu z únikové cesty musejí odčerpat do víkendu, kdy meteorologové předpovídají prudké monzunové deště na celém severu země, které podle nich potrvají až do příštího čtvrtka. Napsal to ve čtvrtek list The Guardian.

Na odčerpání vody byli povoláni vojáci, kteří zapojili stovky průmyslových čerpadel. Chlapci se už 12 dní nacházejí asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně. Záchranáři je našli po devíti dnech. Za poslední dny se podařilo odčerpat 40 procent vody, a zpřístupnit tak úsek o délce 1,5 kilometru z nesnadné cesty, jíž se mladí fotbalisté mohou dostat ven.

Den co den jsou z jeskyně odčerpány desítky milionů litrů vody. Hladina klesá v průměru o centimetr a půl za hodinu, od středu klesla o 40 centimetrů, napsal ve čtvrtek zpravodajský server BBC.

"(Nejsnazší možností by bylo) pokračovat v čerpání vody z jeskyně. Je potřeba odčerpat dalších 90 až 120 centimetrů, a pak budou moci proplavat ven jen v záchranných vestách," řekl už v úterý jeskynní potápěč Ben Reymenants, který u záchranných akcí asistuje.

Pokud vojáci nestihnou vyčerpat dostatečné množství vody, aby se fotbalisté a trenér mohli dostat ven jen se záchrannými vestami, zvažuje se, že by hoši za doprovodu potápěčů ven proplavali. Zkušení potápěči a zahraniční experti to ale považují za riskantní. V jednom úseku nejde plavat se vzduchovou lahví, kterou musí potápěč tlačit před sebou, na dalších místech se plave proti proudu, zaplavená cesta se klikatí. Na kritických místech se úzká chodba neustále zanáší.

Čekání na konec období dešťů

Zvažuje se také, jak dlouho budou záchranáři v jeskyni - kvůli dešti je bude nutné z místa evakuovat. Dva lékaři z týmu potápěčů thajského námořnictva se dobrovolně přihlásili, že zůstanou s chlapci uvnitř po celou dobu záchranných operací, tedy možná až do poloviny října, kdy končívá období dešťů a voda přirozeně opadne.

K variantě nechat chlapce v jeskyni, dokud voda neopadne, se přiklánějí zahraniční experti. Další možností je najít alternativní vchod do jeskyně, popřípadě vyvrtat šachtu, kterou by se tým dostal ven. V této souvislosti se poukazuje na to, že uvázlí sportovci mají stále přísun vzduchu - ten se musí na místo dostávat nějakou šachtou.

Záchranáři pracují v extrémně těžkých podmínkách. Teplota stabilně přesahuje 30 stupňů a většinu prostoru u jeskyně pokrývá několikacentimetrová vrstva kluzkého bahna. Místo udržují v pořádku stovky lidí - silniční inženýři se například snaží pohyb bahnem usnadnit pokládáním štěrku. Jídlo všem vaří pracovníci thajské královské kuchyně.

Podporu uvázlému týmu fotbalistů dnes prostřednictvím twitteru vyjádřil Mario Sepúlveda, jeden z 33 chilských horníků, kteří v roce 2010 zůstali 69 dní uvězněni v dole. Prvních 17 dní se tehdy mělo za to, že v hloubce 625 metrů všichni zemřeli.

Video: Jak dostat děti z jeskyně? Naučit je potápět se je bizarní představa, jde i o psychiku, říká potápěč