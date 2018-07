"Mám se dobře, ale je tu zima." Thajští potápěči vynesli z jeskyně vzkazy dětí i omluvu trenéra

Potápěči doručili rodičům dvanácti chlapců uvězněných už dva týdny v jeskyni na severu Thajska omluvný dopis trenéra i vzkazy chlapců. Záchranáři se snaží vytvořit vertikální únikovou cestu a vrtají do skály v oblasti jeskyně.

Bangkok - Pětadvacetiletý fotbalový trenér thajských chlapců uvězněných v zaplavené jeskyni v omluvném dopise napsal, že děti jsou pro tuto chvíli v pořádku. Chlapci svým rodinám také poslali vzkazy.

Jak napsala agentura AFP, záchranáři se snaží vytvořit alternativní únikovou cestu a vrtají do skály v oblasti jeskyně. Provedli na 100 vrtů, ale skupinu zatím nelokalizovali.

"Rodičům všech dětí, všechny děti jsou v tuto chvíli v pořádku, pracovníci se o ně dobře starají. Slibuji, že se o děti budu starat nejlépe, jak to půjde. Chci poděkovat za veškerou podporu a chci se rodičům omluvit," vzkázal trenér, který je se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let uvězněný v jeskyni Tcham Luang Nang Non od 23. června.

Dopisy představují první komunikaci třináctičlenné skupiny s okolním světem od úterního zveřejnění videa natočeného britskými záchranáři, kteří ji objevili.

Uvěznění chlapci se své rodiče snažili uklidnit a psali o plánech na dobu po vysvobození z jeskynního systému. V tom ale nadále klesá množství kyslíku, čas záchranářům ubírají také očekávané prudké deště.

Ve válce s vodou a časem

Proto se týmy záchranářů snaží o vytvoření vertikální únikové trasy. "Provedli jsme sto vrtů, ale zatím pozici (skupiny) neznáme," řekl šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se neštěstí stalo.

Ujistil také, že děti jsou v dobrém stavu, přesto že v jeskyni ubývá kyslíku.

"Mám se dobře, ale je tady trochu zima. Nedělejte si o mě starosti. Nezapomeňte připravit moji narozeninovou oslavu," napsal jeden z chlapců. "Buďte v klidu, mami a tati. Jsou to dva týdny, co jsem odešel, ale vrátím se, abych vám pomáhal v obchodě," napsal jiný, jehož rodiče vedou malý obchod s potravinami.

Thajští záchranáři se zatím nechtějí do evakuace uvězněných dětí pouštět, protože chlapci si ještě neosvojili potápěčské dovednosti. Osottanakón ale řekl, že pokud by se opět dostavily vydatné deště, potápěči okamžitě zahájí evakuaci skrze dlouhou chodbu s několika úzkými či zaplavenými úseky.

Agentura Reuters citovala vůdce záchranářů, jenž prohlásil, že jsou "ve válce s vodou a časem". Podle něj by byly ideální k záchraně následující tři nebo čtyři dny.

Na místě záchranné práce sleduje 1100 novinářů s kamerami rozmístěnými v rozbahněném terénu v blízkosti jeskyně.

Záchranářská operace si v pátek vyžádala první oběť, když při zásobovací misi zahynul v podzemí na severu Thajska bývalý příslušník zdejšího námořnictva, který se na operaci podílel jako dobrovolník.

V sobotu má do Thajska dorazit dvojice českých hasičů, která bude na místě prověřovat, jak by mohla záchrannou akci podpořit Česká republika.