"Nechápu, proč odcházíme." Velšané sledují brexitové kotrmelce. A kroutí hlavami

Ani po dlouhých měsících vyjednávání mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou a Bruselem není jasné, kdy Spojené království vystoupí z Evropské unie. Minulý týden poslanci schválili odklad brexitu, rozvod s EU tak nenastane 29. března, jak bylo původně v plánu. Přečtěte si reportáž z jižního Walesu, regionu, který si přeje zůstat v EU.

Monmouth (Wales, od naší zpravodajky) - Dvojjazyčné značky, nekončící jasně zelené pastviny rozkrájené živými ploty nebo pruhy lesa. A hlavně stáda ovcí, kam jen oko dohlédne. Co pár set metrů farma nebo menší domek, pomalu ustávající déšť a sychravo, které však každý den vystřídá pár slunečných hodin. Akorát čas na to, obejít ohrady a spočítat zvířata.

Přesně takový je březen v hrabství Monmouthshire, jednom z pěti velšských regionů, jehož obyvatelé před necelými třemi lety na rozdíl od zbytku Walesu hlasovali proti brexitu. Proto tady - daleko od rušného Londýna - nyní s napětím i rezignací, kterou si za ty tři roky vybudovali, očekávají, kam dospějí další překotná jednání ve Westminsteru.

"Nechápu, proč odcházíme. Snad ještě dojde k odložení brexitu a celé se to nějak zvrátí," doufá v nastávajícím politickém kolotoči asi 45letá Melissa, která ve vesničce Llanfihangen Ystern Llewern pracuje s počítači.

Její kamarádka Teona žije už přes deset let na jedné z místních farem asi půl hodiny autem od regionální metropole Monmouthu. A smýšlí podobně.

"Většina mých přátel hlasovala pro setrvání v EU. Vím o jednom, co hlasoval pro odchod, a jednom, co byl nerozhodný a nakonec také hlasoval 'leave'," vysvětluje.

Farmáři EU potřebují

Je to s podivem, protože v roce 2016 si Wales 53 procenty hlasů zvolil brexit. Stejně jako Anglie a na rozdíl od Skotska a Severního Irska. Jenže tady, v okolí vesničky, jejíž jméno nejde běžnému Čechovi ani vyslovit, na zastánce rozvodu s EU narazíte jen velmi těžko. Přestože rozdíl mezi oběma tábory nebyl v době referenda nijak výrazný, pro setrvání v EU se v Monmouthshiru vyslovilo jen 50,44 procenta obyvatel hrabství.

"Lidé tu chovají ovce a dobytek a sem tam něco pěstují. Já jsem závislá na ovcích, pronajímám pro ně pole a taky pěstuji oves. Farmáři tu jsou závislí na Evropské unii, vyvážejí do ní jehněčí maso," pokračuje Teona s vysvětlením, proč právě ona hlasovala proti brexitu.

Žena také pronajímá dva přilehlé domky a stará se i o další zvířata. Třeba o koně, kteří si prošli týráním, nebo o dva pávy, kteří noc co noc sedí za komínem a houkají dolů do plápolajícího krbu, jenž tu funguje místo centrálního topení. Vytopit vymrzlé farmy elektřinou nebo plynem by stálo příliš mnoho peněz. Pokud by do těchto končin nějaké potrubí jednou vůbec vedlo.

Teona argumenty Velšanů, kteří volili odchod z EU, zná, ale jejich konečnou volbu odmítá. "Podle mě si nejspíš tolik neuvědomují, jak moc jsou na EU závislí. A také nechtějí, aby za ně rozhodoval někdo jiný někde jinde. Doufají v méně byrokracie," domnívá se farmářka.

Přesně takto svoji volbu opustit Evropskou unii vysvětluje i její soused, pravý velšský farmář Stephen. Jeden z mála místních zarputilých příznivců brexitu.

"Volil jsem 'leave', protože se mi nelíbí byrokratická a nedemokratická, kvazisovětská struktura komisariátu Evropské unie," vysvětluje důrazně. Jak by volil teď, kdyby se referendum o brexitu kvůli kotrmelcům v Londýně nakonec opakovalo? Prý úplně stejně.

"Hlasoval bych znovu pro odchod. Pokud bych se tedy nerozhodl jakékoliv druhé referendum bojkotovat na základě toho, že by nemělo vůbec probíhat," říká bojovně.

Liberální venkovský balík

Loňské průzkumy nicméně naznačily, že v opakovaném referendu by ve Walesu zastánců setrvání v EU celkově přibylo. Zatímco před třemi lety se stejně jako Monmouthshiru proti brexitu ve Walesu vyslovily pouze Cardiff, Ceredigion, Gwynedd a Vale of Glamoran, loni v létě by si setrvání ve svazku s EU vybralo už 14 velšských volebních obvodů.

"Myslím, že by se to mohlo změnit trochu ve prospěch setrvání v EU, protože další mladí lidé dorůstají do věku, kdy mohou hlasovat," komentuje to Teona.

Právě mladá generace Britů na rozdíl od starších lidí v referendu více tíhla právě k zachování členství v EU. Tady v Monmouthshiru byste ale našli i řadu starších odpůrců brexitu.

Melissa, která s nimi pracuje a pomáhá jim s prací na počítači, říká, že její zákazníci taky většinově volili setrvání v EU. "Lidi, kteří hlasovali pro brexit, snad ani neznám. I oba moji rodiče volili setrvání v EU. A určitě i moje dcera, která studuje, a všichni její přátelé," vysvětluje.

Na to, proč se právě Monmouthshire stal ve Walesu jedním z nosičů modrého praporu se žlutými hvězdami, má svůj vlastní názor. "Myslím, že lidé tu jsou trošku vzdělanější, neřekla bych třeba přímo umělci, ale čtou knihy, zajímají se. V 70. letech, kdy tu bylo levnější bydlení, se sem sestěhovali lidé z dražšího Gloucestershiru a už tu zůstali," vyjmenovává.

Melissa zároveň zdůrazňuje, že není městský člověk. "Dostala jste příležitost mluvit s liberálním venkovským balíkem (použila anglický výraz liberal country pumpkin)," obrací se se smíchem k novinářce.