Chrapotem k další porážce. Mayová ztratila hlas i hlasování o brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová kvůli nachlazení téměř nemohla mluvit. Jen s největšími obtížemi ze sebe nakonec doslova vysoukala: "Hluboce lituji rozhodnutí poslanců.". Reagovala tak na svou další těžkou porážku ohledně brexitu.

Britští poslanci už podruhé odmítli dohodu o podobě brexitu, kterou premiérka loni vyjednala se zeměmi Evropské unie. Spojené království by z ní podle plánu mělo vystoupit už 29. března, ale zatím se jeho politici nedokážu shodnout na žádné variantě toho, jak by měl brexit vypadat.

Dolní sněmovna tentokrát Mayové dohodu odmítla rozdílem 149 hlasů. Premiérka tak utrpěla podstatně menší porážku než při prvním hlasování v polovině ledna - tehdy to bylo o 230 hlasů.

"Na tom, abychom naplnili výsledek referenda mi mimořádně záleží," prohlásila premiérka.

Pokud se ale britští politici nedokáží shodnout na nějaké variantě brexitu, jejich země z unie automaticky odejde 29. března bez jakékoliv dohody. To by ale podle dostupných analýz mělo dramatické následky pro ekonomiku.

Spojené království by během příštích let mohlo zchudnout až o desetinu oproti stavu, kdy by zůstalo členem EU. Mayová proto tento tak zvaný "divoký" brexit odmítá.

Na poslance tak čeká další hlasování - hned ve středu musí rozhodnout, jestli odchod z EU bez dohody chtějí. Tuto variantu prosazuje část Mayové konzervativní strany. Její většina i prakticky celá opozice je ale proti. Podle všeobecného očekávání by tedy měla sněmovna "divoký" brexit odmítnout.

Pokud tak středeční hlasování skutečně dopadne, bude Dolní sněmovna už ve čtvrtek hlasovat o tom, jestli by vláda měla unii požádat o odklad brexitu. O tom by po případné britské žádosti musely země EU rozhodnout jednomyslně.

Žádná varianta nemá většinu

Odkladem by britští politici získali víc času, aby se ohledně brexitu konečně domluvili. Momentálně nemá v Dolní sněmovně většinu žádná varianta, tedy nejen plán, který předložila Mayová, ale ani například opakování referenda o členství v unii.

Mayová oři opakovaném pokusu prosadit svou dohodu v parlamentu neuspěla navzdory tomu, že s Evropskou komisí doslova na poslední chvíli vyjednala některé úpravy svého plánu. Jde především o právně závazné dodatky týkající se tak zvané irské pojistky. Právě kvůli ní Mayové dohodu s EU odmítá část poslanců za její vlastní konzervativní stranu.

Cílem dodatků je Brity ujistit, že EU má zájem na co nejrychlejším ukončení platnosti této pojistky, pokud by skutečně musela vstoupit v platnost. Pojistka spočívá v tom, že by Británie zůstala i po brexitu členem evropské celní unie, a to proto, aby nebylo nutné obnovit fyzickou hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Britská média spekulují, že premiérka poslancům svou dohodu předloží ještě jednou, možná poté, co se pokusí od EU získat její další úpravy. Lídři států osmadvacítky budou o brexitu jednat příští týden na summitu v Bruselu. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ale vyloučil, že by EU ještě měla kam ustoupit. "V politice někdy dostanete druhou šanci. Důležité je, jak s ní naložíte. Žádná třetí šance už nepřijde," vzkázal Juncker do Londýna.

Ti nejtvrdší odpůrci EU v britské konzervativní straně podle médií volají po tom, aby Mayová co nejdřív odstoupila. Údajně by pak mohli být za určitých okolností ochotní její plán brexitu nakonec podpořit.

"Mayová se už vzepřela řadě předpovědí o svém brzkém konci a politicky stále žije. Je možné, že se to nakonec povede i její tolik kritizované dohodě s EU," napsal Mujtaba Rahman, šéf analytické společnosti Eurasia Group.