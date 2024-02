Hřbitov, kde spočine Navalnyj, už hlídá policie. Ruská média se zaměří na jiný pohřeb

V pátek odpoledne se ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj vydá na svoji poslední cestu. Dva týdny po své smrti. Ve stejný den i ve stejném městě se bude konat také pohřeb bývalého sovětského premiéra Nikolaje Ryžkova. Očekává se, že ruská, státem ovládaná a cenzurovaná média se budou věnovat právě pohřbu Ryžkova, zatímco o Navalném se nezmíní nebo jen okrajově.

Úřady v Moskvě povolily příbuzným a přátelům Alexeje Navalného rozloučení v malém pravoslavném Kostele Ikony Matky Boží na jižním předměstí Marjino, kde ruský opozičník žil s rodinou do roku 2017.

Reportér agentury Reuters už ve středu popsal, že před Borisovským hřbitovem, kde Navalného ostatky uloží do hrobu, hlídkuje policie. Také před márnici, kde se nyní tělo nachází, postávají policisté.

Navalného spolupracovník Ivan Ždanov pro ruský exilový server Meduza uvedl, že režim tlačí příbuzné k malému komornímu obřadu v úzkém kruhu. Ždanov, který řídí Nadační fond proti korupci, jenž založil Navalnyj, také upozornil, že pokud rozloučení bude připomínat politickou demonstraci, může ho policie předčasně ukončit.

"Sháněli jsme velké místo, kde by se všichni, kdo se chtějí s Alexejem rozloučit, mohli sejít. Ale nedovolili nám to, nikdo nám nechtěl takové prostory dát k dispozici. Pohřeb jsme původně plánovali na čtvrtek 29. února, ale ten den žádný hrobník nekopne do země, protože Putin má projev v parlamentu," řekl Ždanov v rozhovoru pro web, který kvůli represím a výhrůžkám redaktorů sídlí v lotyšské Rize. Ruský prezident Vladimir Putin měl ve čtvrtek každoroční projev o stavu země.

Kancelář moskevského starosty podle Ždanova chtěla po příbuzných a spolupracovnících, aby tělo uložili do hrobu na menším Chovanském hřbitově. Zatím není jasné, zda na pohřeb do Ruska přicestuje manželka Navalného Julija, ona sama to nepotvrdila, ani nevyvrátila.

Pravoslavný pohřeb se obvykle odehrává za zpěvů chorálů, kdy zesnulý leží v otevřené rakvi a je mu vidět do tváře. Není ale jasné, zda tento způsob posledního rozloučení ruská Federální a bezpečnostní služba dovolí.

Navalného spolupracovníci uvedli, že ruský oponent zemřel náhle v době, kdy jednali o jeho výměně za příslušníka Federální a bezpečnostní služby, odsouzeného v Německu za vraždu. Výměnu zprostředkovávaly Spojené arabské emiráty a do jednání se zapojil také ruský podnikatel a miliardář Roman Abramovič. Sedmačtyřicetiletý politik zemřel předminulý týden za nevyjasněných okolností ve vězeňské kolonii za polárním kruhem, kde si odpykával mnohaletý trest. Navalnyj obvinění označoval za vykonstruovaná a politicky motivovaná.

Pohřeb na okraji Moskvy má začít ve dvě hodiny odpoledne místního času. V pátek se v ruské metropoli bude konat také pohřeb někdejšího sovětského premiéra z let 1985 až 1991 Nikolaje Ryžkova, který zemřel ve středu ve věku 94 let.

Ryžkov byl posledním žijícím členem politbyra Komunistické strany Sovětského svazu z doby Michaila Gorbačova. Na rozdíl od Gorbačova, který Putina kritizoval, vycházel Ryžkov s šéfem Kremlu dobře. Podpořil ruskou anexi Krymu z roku 2014 i vpád Rusů na Ukrajinu před dvěma lety. Až do loňského roku byl senátorem v Radě federace, horní komoře ruského parlamentu.

Očekává se, že tamní státem ovládaná a cenzurovaná média se budou zítra věnovat právě pohřbu Ryžkova, zatímco o Navalném se nezmíní nebo jen okrajově. Přestože Ryžkov byl komunista a označoval se za ateistu a marxistu, bude mít pohřeb v jedenáct hodin v katedrále Krista spasitele v centru Moskvy. Jde o největší svatostánek v zemi, který ve třicátých letech minulého století nechal odstřelit tehdejší vůdce Josif Stalin. V devadesátých letech Rusové postavili přesnou kopii původního chrámu.

