Putin je krvavý mafián a vede zločinecký gang, řekla Navalná v Evropském parlamentu

Evropský parlament ve Štrasburku si ve středu připomněl odkaz ruského protikorupčního aktivisty Alexeje Navalného. Na plenárním zasedání vystoupila jeho manželka Julija Navalná, europoslance vyzvala k boji proti režimu v Rusku. "Nemáte co do činění s politikem, ale s krvavým mafiánem. Putin je vůdce organizovaného zločineckého gangu," řekla o ruském prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Od naší zvláštní zpravodajky - "Putin zabil mého muže. Na jeho příkaz Alexeje tři roky mučili: v malé kamenné cele umíral hlady, byl odříznut od okolního světa, byly mu odepřeny návštěvy, telefonáty a dokonce i dopisy. A pak ho zabili. I poté týrali jeho tělo i jeho matku. Vítejte v putinovském Rusku," řekla Navalná. Ruský prezident Vladimir Putin se podle ní nemohl smířit s tím, že by její manžel zůstal naživu.

Navalnyj, jeden z nejznámějších ruských protikorupčních aktivistů, opoziční politik a vytrvalý Putinův kritik, zemřel za blíže nevyjasněných okolností v odlehlé trestanecké kolonii za ruským polárním kruhem v pátek 16. února, kde si odpykával dlouholetý trest odnětí svobody na základě vykonstruovaných obvinění.

Podle Navalné vražda manžela ukázala, že ruský prezident je schopen všeho a nelze s ním vyjednávat. "Vidím, jak jsou všichni šokováni. Mnoho lidí má pocit, že Putina nelze vůbec porazit, ale my to dokážeme," dodala odhodlaně.

Vdova dále uvedla, že není jisté, zda Navalného pohřeb, který se bude konat v pátek v Moskvě, proběhne poklidně, nebo dojde na zatýkání. Putin je podle ní schopen všeho.

Navalná už krátce po smrti svého manžela ve videu na sociálních sítích oznámila, že bude pokračovat v jeho boji, a vybídla další, aby ji následovali. Podle některých analytiků se tak nyní může stát novou tváří ruské opozice. "Můj muž už nezažije to, co je skutečně svobodné Rusko. Ale my ano. Nevzdáme se," pronesla v projevu, který byl tlumočen do všech evropských jazyků.

Již brzy ráno se parlament zaplnil turisty, kteří si přišli novou tvář ruské opozice poslechnout. Pár minut před vystoupením se do předtím téměř poloprázdného plenárního sálu nahrnuly desítky europoslanců a stovky novinářů.

Svůj projev Navalná započala příběhem, kdy se Putinův režim pokusil jejího muže zabít poprvé, ale neuspěl. V roce 2020 se Navalnyj stal obětí otravy chemickou bojovou látkou novičok. Výsledky testů byly natolik průkazné, že o tom nešlo pochybovat, napsala tehdy německá vláda, kde se Navalnyj z otravy zotavoval.

"Alexej se zotavoval z otravy - učil se znovu chodit a psát. Hodně jsme chodili pěšky, někdy jsme se vydávali na krátké výlety. Na jednom z těchto výletů jsme se s dětmi vydali do Štrasburku. Je to jedno z mých a Alexejových nejoblíbenějších měst," popsala Navalná.

Ve svém projevu poprvé vzdala hold boji Ukrajinců proti ruské agresi. Zločiny, které Rusko páchá v napadané zemi, nazvala brutální a zákeřnou válkou. "Uplynuly dva roky, je tu mnoho vyčerpání, mnoho krve, mnoho zklamání a Putin se nikam neposunul. Všechno už jsme zkusili. Zbraně, peníze, sankce. Nic nezabírá. Stalo se to nejhorší. Všichni si na válku zvykli," řekla Navalná.

"Pokud vážně chcete porazit Putina, musíte začít být inovativní. A přestat být nudní," prohlásila Navalná, podle níž její manžel neustále přicházel s novými nápady, jak bojovat s Putinovým represivním režimem, jeho cenzurou a potlačováním opozice.

