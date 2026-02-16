Přeskočit na obsah
Zahraničí

Muž plánoval útok na koncert Taylor Swift. V pondělí byl obžalován.

ČTK

Rakouská prokuratura obžalovala 21letého muže z trestných činů souvisejících s terorismem kvůli chystanému útoku na koncert americké zpěvačky Taylor Swift v roce 2024. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.

Taylor Swift
Taylor SwiftFoto: Reuters
Muž podle vyšetřovatelů mimo jiné na internetu vyhledával informace o výbušninách, vyrobil malé množství výbušniny peroxid acetonu (TATP) a opakovaně se pokoušel koupit střelné zbraně a granát.

Už dříve rakouské úřady uvedly, že Beran A. chtěl v létě 2024 zaútočit na jeden z vídeňských koncertů popové hvězdy, a to výbušninou i bodnými zbraněmi. Jeho cílem bylo podle vyšetřovatelů zabít co nejvíce lidí a byl připraven na to, že sám také přijde o život. V jeho bytě ve východorakouském Ternitzu se pak vedle zbraní či více než 20 tisíc falešných eur našly také propagandistické islamistické materiály.

Loni v červenci poslal rakouský soud na dva roky do vězení tehdy 18letého přítele Berana A. kvůli členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán.

Ve věku 52 let zemřela producentka seriálu Teherán Dana Eden

Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán. Tělo producentky objevil její bratr poté, co nereagovala na jeho zprávy. V pondělí o tom informoval deník The New York Times.

Boris Papp jako "pirát z Karibiku" během fašankové obchůzky po Uherském Brodě společně s tanečnicí souboru Olšava.

Mysleli si, že u nich nepřijdou lidé prezidenta podpořit. A pak se divili

Pro obyvatele regionů u hranic se Slovenskem se uplynulý víkend nesl ve znamení fašanku, tedy masopustního veselí. Organizátoři akce Milionu chvilek na podporu prezidenta v Uherském Brodě, která připadla na stejný termín, proto s příliš velkou účastí nepočítali. Aktuálně.cz se ale na místě přesvědčilo, že i tak dorazilo prezidenta podpořit přes sto lidí. Včetně Jacka Sparrowa.

