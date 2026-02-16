Muž plánoval útok na koncert Taylor Swift. V pondělí byl obžalován.

Rakouská prokuratura obžalovala 21letého muže z trestných činů souvisejících s terorismem kvůli chystanému útoku na koncert americké zpěvačky Taylor Swift v roce 2024. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
Muž podle vyšetřovatelů mimo jiné na internetu vyhledával informace o výbušninách, vyrobil malé množství výbušniny peroxid acetonu (TATP) a opakovaně se pokoušel koupit střelné zbraně a granát.
Už dříve rakouské úřady uvedly, že Beran A. chtěl v létě 2024 zaútočit na jeden z vídeňských koncertů popové hvězdy, a to výbušninou i bodnými zbraněmi. Jeho cílem bylo podle vyšetřovatelů zabít co nejvíce lidí a byl připraven na to, že sám také přijde o život. V jeho bytě ve východorakouském Ternitzu se pak vedle zbraní či více než 20 tisíc falešných eur našly také propagandistické islamistické materiály.
Loni v červenci poslal rakouský soud na dva roky do vězení tehdy 18letého přítele Berana A. kvůli členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).
Ve věku 52 let zemřela producentka seriálu Teherán Dana Eden
Producentka Dana Eden byla nalezena mrtvá ve svém hotelovém pokoji v Aténách, kde se právě natáčela čtvrtá řada populárního seriálu Teherán. Tělo producentky objevil její bratr poté, co nereagovala na jeho zprávy. V pondělí o tom informoval deník The New York Times.
ŽIVĚKonec čekání: post ministra životního prostředí má nového kandidáta z řad Motoristů
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Mysleli si, že u nich nepřijdou lidé prezidenta podpořit. A pak se divili
Pro obyvatele regionů u hranic se Slovenskem se uplynulý víkend nesl ve znamení fašanku, tedy masopustního veselí. Organizátoři akce Milionu chvilek na podporu prezidenta v Uherském Brodě, která připadla na stejný termín, proto s příliš velkou účastí nepočítali. Aktuálně.cz se ale na místě přesvědčilo, že i tak dorazilo prezidenta podpořit přes sto lidí. Včetně Jacka Sparrowa.
Nevěrník z olympiády opět k smíchu. Biatlonista se stal nečekanou tváří valentýnské kampaně
Olympijská medaile, televizní zpověď a marketingový vtípek, který rozdělil fanoušky. Poté, co si na Sturlovi Holmu Laegreidovi uživatelé sociálních sítí takzvaně smlsli, se norský biatlonista stal nečekanou tváří kampaně jednoho supermarketu. Letos tak nezažívá jen sportovní vrcholy, ale i velmi veřejnou lekci – v rámci lásky, pokory i načasování.
Musím být lepší, ví Pastrňák. Na ledě se vylekal, v Bostonu je tlak denní chleba
Čeští hokejisté v milánském dějišti olympiády trénovali před prvním utkáním play off proti Dánsku a z útočných trojic na ledě bylo patrné, že David Pastrňák v úterý nastoupí s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Ti by měli v klíčových bojích pomoct probudit českou hvězdu.