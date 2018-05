Mučení vězňů v tajném zařízení a ničení nahrávek z výslechů. Možnou šéfku CIA dohání temná minulost

před 21 minutami

Trumpova kandidátka na ředitelku CIA Gina Haspelová má problematickou minulost. Dokonce se chtěla vzdát své nominace v obavách, že neprojde hlasováním v Senátu.

Washington - Americkou administrativu Donalda Trumpa provází rychlé odchody klíčových lidí. Rekordu podle listu Washington Post téměř dosáhla Gina Haspelová, kterou Trump navrhl do čela Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Deník zjistil, že se v noci z pátku na v sobotu odehrávalo v Bílém domě drama. Haspelová přišla s tím, že se nominace na šéfku CIA vzdá, protože podle ní přibývá pochybností o tom, že v Senátu získá podporu.

Haspelová má přitom ve středu vypovídat před senátním výborem pro zpravodajské služby, který ji bude do funkce schvalovat.

Až v sobotu se podařilo Trumpovi ji přesvědčit, aby to se nominace nevzdávala. Haspelová má nahradit ve funkci Mike Pompea, který se stal ministrem zahraničí.

Má sice 33letou praxi v práci pro zpravodajskou službu. Její kariéru však provází minimálně dvě kontroverzní události - mučení vězňů v tajné věznici CIA v Thajsku a především zničení videozáznamů s mnohahodinovými výslechy členů al-Káidy a Tálibánu.

Haspelová před výborem bude vysvětlovat svoji roli v těchto událostech. Existenci tajné věznice v Thajsku, kam CIA převážela podezřelé teroristy z Pákistánu a Afghánistánu po 11. září 2001, nikdo oficiálně nepotvrdil.

Více médií ale s odvoláním na nejmenované představitele zpravodajských služeb informovalo o tom, že věznice a výslechové místnosti fungovaly se souhlasem thajské vlády na letecké základně Udon Thani. Haspelová měla výslechy na starosti.

Možná šéfka CIA navíc v roce 2005 zničila videozáznamy zachycující výslechy členů al-Káidy.

Ničení nahrávek

Haspelová v té době působila jako náměstkyně šéfa CIA pro utajované operace Jose Rodrigueze. Není jasné, zda příkaz ke zničení nahrávek vydal Rodriguez sám, nebo zda o tom Haspelová věděla.

Nejasnosti kolem období v letech 2001 až 2005 jsou nyní pro kandidátku na ředitelku CIA problémem.

"Čím více toho o její roli ve vyslýchání vězňů a zničení videozáznamů vím, tím více jsem znepokojená," cituje list Washington Post senátorku za stát Kalifornie Dianne Feinsteinovou.

Ve stočlenném Senátu mají republikáni těsnou většinu: 51 křesel proti 47 křeslům demokratů a dvěma nezávislým. Haspelová nemá zdaleka jisté, že její nominace projde. Očekává se tvrdé "grilování".

Pokud by Haspelová neuspěla, byl by to pro Trumpa další neúspěch v personální politice a musel by hledat nového kandidáta.

Pracovníci CIA při výsleších zadržených členů al-Káidy používali například takzvaný waterboarding. Při něm je hlava vyslýchaného ponořena do vody a dotyčný má pocit, že se topí.

Odpůrci těchto a podobných metod tvrdí, že se neosvědčily a v boji s al-Káidou nebo obecněji s islamistickým terorismem nevedly k žádnému úspěchu.

